Foi identificado como Paulo Henrique Pilão de Santana, de apenas 17 anos, o adolescente que morreu de forma trágica em um grave acidente de moto na noite desta segunda-feira (26), na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), entre Piracicaba e São Pedro.
O acidente aconteceu na altura do km 185, quando o jovem pilotava uma motocicleta e tentou atravessar o canteiro. Durante a manobra a moto foi atingida violentamente por um Honda City, que seguia no sentido São Pedro. Com o impacto, Paulo foi arremessado para a pista e acabou sendo atropelado por vários veículos que vinham logo atrás. A motocicleta foi lançada para o canteiro central e parte da rodovia ficou tomada por destroços.
A cena foi descrita como chocante. O adolescente sofreu ferimentos gravíssimos, incluindo fraturas expostas nas pernas, fraturas nos braços, pelve, além de lesões severas no tórax e abdômen. Equipes de resgate chegaram rapidamente, mas a morte foi constatada no local.
O trecho da rodovia precisou ser interditado para o trabalho da perícia. O corpo de Paulo Henrique foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e a ocorrência mobilizou a Polícia Militar Rodoviária, a Guarda Civil Municipal de São Pedro e a Polícia Científica.