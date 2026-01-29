Ainda é Janeiro Branco, mês da saúde mental, então vamos falar sobre duas histórias de fobias que afetam a vida de adultos.

Aos 25 anos, Giulia Miranda convive com medos que atravessam sua rotina desde a infância. Diagnosticada com Hidrofobia, Talassofobia e Claustrofobia, ela diz sentir apenas um pouco dessas fobias, mas situações específicas ainda podem gerar desconforto e ansiedade.

Medo da água e comportamentos adaptativos

Quando criança, Giulia chorava ao tomar banho. A água no rosto provocava desconforto imediato, motivo pelo qual, até hoje, ela evita esse contato e seca o rosto assim que termina de se banhar.