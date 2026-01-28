Orelha era um cão comunitário que vivia há cerca de uma década na Praia Brava, no Norte de Florianópolis. Conhecido por moradores, comerciantes e turistas, o animal circulava livremente pelo bairro, era alimentado e acompanhado por diferentes pessoas da comunidade e se tornou um símbolo local de convivência e cuidado coletivo. No início de janeiro, Orelha foi brutalmente agredido e não resistiu aos ferimentos, o que desencadeou investigações e reacendeu o debate sobre a responsabilização legal de adolescentes envolvidos em crimes de maus-tratos contra animais.

Como a lei trata adolescentes em casos de maus-tratos

Por serem menores de 18 anos, os adolescentes identificados pela Polícia Civil de Santa Catarina não respondem criminalmente como adultos. A conduta é enquadrada como ato infracional, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que prevê a aplicação de medidas socioeducativas em substituição às penas de prisão.

Especialistas em direito explicam que o Judiciário avalia fatores como a gravidade do ato, o sofrimento causado ao animal e a eventual reincidência. As sanções podem variar entre advertência formal, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida.