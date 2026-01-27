A recente eliminação da atriz Aline Campos no último paredão do Big Brother Brasil 26 reacendeu um debate que vai além do entretenimento e invade o campo da estética e da saúde mental. Nas redes sociais, a artista chamou atenção por estar visualmente diferente, o que gerou críticas e comentários sobre sua aparência atual após procedimentos estéticos, especialmente a harmonização facial.
Diante da repercussão, o JP ouviu especialistas para explicar como funciona a harmonização facial, quais são seus objetivos reais e quais cuidados devem ser levados em consideração antes de optar pelo procedimento.
O que é harmonização facial e qual sua proposta
A biomédica esteta Fernanda Inholato, que atua na aplicação desses procedimentos, explica que a harmonização facial não tem como finalidade transformar um rosto, mas equilibrar traços e suavizar sinais do tempo. Segundo ela, o foco está em promover simetria e proporção facial, podendo envolver preenchimento labial, redução de papada, suavização de linhas de expressão e arredondamento do rosto.
Fernanda reforça que o principal objetivo é alcançar um resultado natural. “A intenção da harmonização é realçar a beleza individual, não criar um rosto padronizado”, afirma.
Avaliação individual é essencial
De acordo com a biomédica, o processo começa sempre com uma avaliação detalhada. Na primeira consulta, o paciente é orientado a levar uma foto de quando se sentia mais satisfeito com sua aparência, o que ajuda o profissional a entender expectativas. No entanto, Fernanda faz um alerta importante: o procedimento não garante que o resultado será idêntico à imagem apresentada, já que não se trata de uma cirurgia plástica, mas de intervenções minimamente invasivas.
Ela destaca ainda que os procedimentos apenas buscam melhorar aspectos específicos desejados pelo paciente, respeitando limites anatômicos e biológicos.
Influência de padrões irreais e impactos emocionais
A psicóloga especialista em saúde mental Amanda Della Muta chama atenção para o papel da indústria da beleza na construção de padrões estéticos inatingíveis. Segundo ela, muitas mulheres acabam sendo afetadas emocionalmente ao tentar se enquadrar em modelos irreais, enquanto o mercado lucra com essa insatisfação constante.
Na mesma linha, Fernanda Inholato denuncia que celebridades e influenciadores frequentemente promovem procedimentos estéticos em troca de dinheiro, influenciando pessoas que, muitas vezes, não têm indicação real para realizá-los.
Procedimentos devem ser feitos com cautela
Por isso, Fernanda afirma que seu atendimento é totalmente personalizado e exige exames prévios. “Cada organismo reage de forma diferente. Não existe protocolo padrão”, explica. Ela também recomenda que a harmonização seja feita gradualmente, respeitando o tempo de adaptação do corpo e avaliando os resultados etapa por etapa.
Reflexão antes da decisão
A psicanalista com especialização em fundamentos psicanalíticos Sarah Amstalden reforça a importância da reflexão antes de qualquer intervenção estética. Para ela, é fundamental considerar as consequências emocionais, já que muitos procedimentos são irreversíveis. “É preciso pensar se a pessoa conseguirá se reconhecer no espelho após a mudança — e isso nem sempre acontece”, alerta.
Segundo a especialista, o processo de reversão pode ser complexo, como também aponta a biomédica Fernanda Inholato, o que torna ainda mais necessária uma decisão consciente.
Sarah propõe uma reflexão: até que ponto a harmonização facial contribui para a autoestima e em que momento pode se tornar algo patológico? Para ela, conversar, buscar orientação profissional e refletir sobre os próprios motivos são passos essenciais para cuidar do corpo e da saúde mental.
Cuidados após a harmonização facial
Por fim, Fernanda Inholato destaca que os cuidados pós-procedimento são fundamentais para garantir bons resultados e evitar complicações. Entre as principais recomendações estão:
- Evitar exercícios físicos por três dias
- Não se expor ao sol
- Evitar o uso de maquiagem,
- Realizar massagens específicas
- Manter uma boa hidratação com ingestão adequada de água
- Adotar uma alimentação saudável, sempre conforme orientação profissional