Diante da repercussão, o JP ouviu especialistas para explicar como funciona a harmonização facial, quais são seus objetivos reais e quais cuidados devem ser levados em consideração antes de optar pelo procedimento.

A recente eliminação da atriz Aline Campos no último paredão do Big Brother Brasil 26 reacendeu um debate que vai além do entretenimento e invade o campo da estética e da saúde mental. Nas redes sociais, a artista chamou atenção por estar visualmente diferente, o que gerou críticas e comentários sobre sua aparência atual após procedimentos estéticos, especialmente a harmonização facial.

A biomédica esteta Fernanda Inholato, que atua na aplicação desses procedimentos, explica que a harmonização facial não tem como finalidade transformar um rosto, mas equilibrar traços e suavizar sinais do tempo. Segundo ela, o foco está em promover simetria e proporção facial, podendo envolver preenchimento labial, redução de papada, suavização de linhas de expressão e arredondamento do rosto.

Fernanda reforça que o principal objetivo é alcançar um resultado natural. “A intenção da harmonização é realçar a beleza individual, não criar um rosto padronizado”, afirma.

Avaliação individual é essencial

De acordo com a biomédica, o processo começa sempre com uma avaliação detalhada. Na primeira consulta, o paciente é orientado a levar uma foto de quando se sentia mais satisfeito com sua aparência, o que ajuda o profissional a entender expectativas. No entanto, Fernanda faz um alerta importante: o procedimento não garante que o resultado será idêntico à imagem apresentada, já que não se trata de uma cirurgia plástica, mas de intervenções minimamente invasivas.