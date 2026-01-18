Em pleno Janeiro Branco, mês dedicado à saúde mental, Piracicaba chama a atenção para a dimensão do cuidado oferecido à população. Apenas em 2025, a rede pública do município realizou 57.951 atendimentos nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde.

O Doutor em Psincanálise, Júnior Ometto observa que o aumento de atendimentos nos CAPS reflete uma tendência mundial: mais pessoas buscam cuidado psicológico: "estamos observando um crescimento significativo nos atendimentos em saúde mental no Brasil e no mundo. Isso passa por uma maior conscientização da população, pelos impactos de crises globais, como a pandemia, mas principalmente pela dificuldade crescente de lidar com frustrações, limites e adversidades”. Ele aponta que transtornos como ansiedade, depressão, compulsões e vícios têm se tornado mais comuns e que quadros existentes frequentemente se agravam.

Origem dos transtornos e desafios da vida moderna

Segundo Ometto, os transtornos mentais surgem de uma combinação de fatores: