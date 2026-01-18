18 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
JANEIRO BRANCO

CAPS registrou 58 mil atendimentos de saúde mental em 2025

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Prefeitura de Piracicaba
CAPS ÁLCOOL E DROGAS
CAPS ÁLCOOL E DROGAS

Em pleno Janeiro Branco, mês dedicado à saúde mental, Piracicaba chama a atenção para a dimensão do cuidado oferecido à população. Apenas em 2025, a rede pública do município realizou 57.951 atendimentos nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde.

O Doutor em Psincanálise, Júnior Ometto observa que o aumento de atendimentos nos CAPS reflete uma tendência mundial: mais pessoas buscam cuidado psicológico: "estamos observando um crescimento significativo nos atendimentos em saúde mental no Brasil e no mundo. Isso passa por uma maior conscientização da população, pelos impactos de crises globais, como a pandemia, mas principalmente pela dificuldade crescente de lidar com frustrações, limites e adversidades”. Ele aponta que transtornos como ansiedade, depressão, compulsões e vícios têm se tornado mais comuns e que quadros existentes frequentemente se agravam.

Origem dos transtornos e desafios da vida moderna

Segundo Ometto, os transtornos mentais surgem de uma combinação de fatores:

  • Genéticos: histórico familiar de doenças mentais;
  • Biológicos: desequilíbrios químicos cerebrais, alterações hormonais e infecções;
  • Psicológicos: traumas, estresse e padrões de pensamento nocivos;
  • Ambientais e sociais: eventos traumáticos, discriminação, pobreza e uso de substâncias.

Ele destaca que a vida moderna intensifica esses fatores por meio de cobranças excessivas, comparações nas redes sociais, preocupação constante com o futuro e tentativa de controlar o incontrolável.

VEJA MAIS

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Dicas do psicanalista para cuidar da saúde mental

Ometto reforça que pequenas mudanças no cotidiano podem prevenir ou reduzir transtornos:

  • Ter sono de qualidade;
  • Manter alimentação equilibrada;
  • Praticar exercícios físicos regularmente;
  • Cultivar relações afetivas positivas;
  • Reservar tempo para lazer;
  • Reduzir o uso de internet e redes sociais;
  • Inserir atividades relaxantes, como leitura, música ou meditação.

Ele acrescenta: “Procurar um profissional de saúde mental não é sinal de fraqueza, mas um ato de coragem, força, maturidade e autocuidado”.

CAPS em Piracicaba: atendimento multiprofissional

Os CAPS oferecem atendimento multiprofissional a usuários em intenso sofrimento psíquico, incluindo casos relacionados ao uso abusivo de substâncias psicoativas. O cuidado é organizado pelo Projeto Terapêutico Singular (PTS), construído conjuntamente entre equipe, paciente e família. Entre os serviços estão:

  • Acolhimentos;
  • Consultas médicas e de enfermagem;
  • Atendimentos psicológicos;
  • Grupos terapêuticos e oficinas;
  • Atividades familiares e comunitárias.

Endereços e cobertura dos CAPS em Piracicaba

  • CAPS II Bela Vista – Rua Bela Vista, 665, Vila Independência. Adultos das regiões leste, sul e central.
  • CAPS Vila Cristina – Rua Dr. Antônio Augusto de Barros Penteado, 422, Jardim Elite. Adultos da região oeste.
  • CAPS II Girassol – Rua das Ametistas, 210, Mário Dedini. Adultos da região norte.
  • CAPS AD – Avenida Dr. Paulo de Moraes, 1.703. Adultos com uso problemático de álcool e drogas.
  • CAPS Infantojuvenil – Rua XV de Novembro, 2.517 (muda para Rua Floriano Carraro, 425, Nova Piracicaba em 22 de janeiro). Crianças e adolescentes de 5 a 18 anos.

Rede de atenção psicossocial garante cuidado contínuo

Os CAPS são estratégicos na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), garantindo atendimento humanizado, contínuo, universal e gratuito. “Mais do que consultas, oferecemos apoio à reabilitação psicossocial e à promoção da cidadania”, afirma Rodrigo Monteiro, diretor da Atenção Especializada.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários