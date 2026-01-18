Em pleno Janeiro Branco, mês dedicado à saúde mental, Piracicaba chama a atenção para a dimensão do cuidado oferecido à população. Apenas em 2025, a rede pública do município realizou 57.951 atendimentos nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde.
O Doutor em Psincanálise, Júnior Ometto observa que o aumento de atendimentos nos CAPS reflete uma tendência mundial: mais pessoas buscam cuidado psicológico: "estamos observando um crescimento significativo nos atendimentos em saúde mental no Brasil e no mundo. Isso passa por uma maior conscientização da população, pelos impactos de crises globais, como a pandemia, mas principalmente pela dificuldade crescente de lidar com frustrações, limites e adversidades”. Ele aponta que transtornos como ansiedade, depressão, compulsões e vícios têm se tornado mais comuns e que quadros existentes frequentemente se agravam.
Origem dos transtornos e desafios da vida moderna
Segundo Ometto, os transtornos mentais surgem de uma combinação de fatores:
- Genéticos: histórico familiar de doenças mentais;
- Biológicos: desequilíbrios químicos cerebrais, alterações hormonais e infecções;
- Psicológicos: traumas, estresse e padrões de pensamento nocivos;
- Ambientais e sociais: eventos traumáticos, discriminação, pobreza e uso de substâncias.
Ele destaca que a vida moderna intensifica esses fatores por meio de cobranças excessivas, comparações nas redes sociais, preocupação constante com o futuro e tentativa de controlar o incontrolável.
Dicas do psicanalista para cuidar da saúde mental
Ometto reforça que pequenas mudanças no cotidiano podem prevenir ou reduzir transtornos:
- Ter sono de qualidade;
- Manter alimentação equilibrada;
- Praticar exercícios físicos regularmente;
- Cultivar relações afetivas positivas;
- Reservar tempo para lazer;
- Reduzir o uso de internet e redes sociais;
- Inserir atividades relaxantes, como leitura, música ou meditação.
Ele acrescenta: “Procurar um profissional de saúde mental não é sinal de fraqueza, mas um ato de coragem, força, maturidade e autocuidado”.
CAPS em Piracicaba: atendimento multiprofissional
Os CAPS oferecem atendimento multiprofissional a usuários em intenso sofrimento psíquico, incluindo casos relacionados ao uso abusivo de substâncias psicoativas. O cuidado é organizado pelo Projeto Terapêutico Singular (PTS), construído conjuntamente entre equipe, paciente e família. Entre os serviços estão:
- Acolhimentos;
- Consultas médicas e de enfermagem;
- Atendimentos psicológicos;
- Grupos terapêuticos e oficinas;
- Atividades familiares e comunitárias.
Endereços e cobertura dos CAPS em Piracicaba
- CAPS II Bela Vista – Rua Bela Vista, 665, Vila Independência. Adultos das regiões leste, sul e central.
- CAPS Vila Cristina – Rua Dr. Antônio Augusto de Barros Penteado, 422, Jardim Elite. Adultos da região oeste.
- CAPS II Girassol – Rua das Ametistas, 210, Mário Dedini. Adultos da região norte.
- CAPS AD – Avenida Dr. Paulo de Moraes, 1.703. Adultos com uso problemático de álcool e drogas.
- CAPS Infantojuvenil – Rua XV de Novembro, 2.517 (muda para Rua Floriano Carraro, 425, Nova Piracicaba em 22 de janeiro). Crianças e adolescentes de 5 a 18 anos.
Rede de atenção psicossocial garante cuidado contínuo
Os CAPS são estratégicos na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), garantindo atendimento humanizado, contínuo, universal e gratuito. “Mais do que consultas, oferecemos apoio à reabilitação psicossocial e à promoção da cidadania”, afirma Rodrigo Monteiro, diretor da Atenção Especializada.