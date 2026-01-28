Chegou ao fim o mistério que abalou Caldas Novas, Goiás. Depois de 47 dias de buscas, a Polícia Civil encontrou o corpo da corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43 anos, em uma área de mata da cidade, na madrugada desta quarta-feira (28). Ela estava desaparecida desde 12 de dezembro de 2025.

A investigação avançou e levou à prisão do síndico do condomínio onde a vítima morava, Cléber Rosa de Oliveira, e do filho dele, apontados como suspeitos de envolvimento no crime. Como Daiane foi vista pela última vez ao entrar no subsolo do prédio, o momento passou a ser tratado como chave para a apuração.