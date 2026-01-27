A Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), foi marcada por um grave acidente na noite desta segunda-feira (26), em São Pedro na Região Metropolitana de Piracicaba. Um jovem de apenas 17 anos morreu após um acidente brutal envolvendo sua motocicleta e um carro, seguido de atropelamentos em sequência na pista.
De acordo com as informações, o adolescente pilotava a moto quando tentou atravessar o canteiro central da rodovia de forma irregular, mesmo havendo rotatória nas proximidades. No momento da manobra arriscada, ele acabou atingindo um Honda City que seguia normalmente pela via.
A batida foi extremamente violenta. Com o impacto, a moto foi lançada para o canteiro central e parte da pista no sentido Piracicaba. O jovem caiu na rodovia e, sem chance de reação, acabou sendo atropelado por vários veículos que vinham logo atrás.
A cena foi chocante. A vítima sofreu ferimentos gravíssimos, com fraturas expostas nas pernas, fraturas nos braços, na pelve e lesões severas no tórax e abdômen. Equipes de resgate chegaram rapidamente, mas nada pôde ser feito. A morte foi confirmada no local.
O trecho da rodovia precisou ser interditado para o trabalho da perícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A ocorrência mobilizou a Guarda Civil Municipal de São Pedro, a Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Científica.