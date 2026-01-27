A investigação sobre a morte do cão comunitário Orelha, em Florianópolis, ganhou novos desdobramentos nesta semana. Dois adolescentes apontados como suspeitos de participação no ataque que levou à morte do animal estão fora do país, em uma viagem de formatura para a Disney, nos Estados Unidos. A Polícia Civil acompanha o caso de perto e já prepara um esquema especial de segurança para o retorno do grupo ao Brasil.

Segundo a polícia, a viagem foi organizada com antecedência, cerca de um ano atrás, e não tem relação direta com o andamento das apurações. Ao todo, quatro adolescentes são investigados por envolvimento no episódio, que causou forte comoção popular e mobilização nas redes sociais.

Cão comunitário e comoção pública