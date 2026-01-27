A Polícia Civil de Santa Catarina informou nesta terça-feira (27) que três homens adultos foram indiciados por coação de testemunha no caso envolvendo a agressão ao cão conhecido como Orelha, registrada na Praia Brava, em Florianópolis.

Saiba Mais:

De acordo com a investigação, quatro adolescentes são apontados como suspeitos de agredir o animal com golpes, o que resultou em ferimentos graves. Em razão da gravidade do quadro, o cão passou por eutanásia.