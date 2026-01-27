27 de janeiro de 2026
Cão orelha: 3 adultos são indiciados por coação de testemunha

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba
| Tempo de leitura: 1 min
Os homens indiciados são familiares dos adolescentes investigados e incluem um advogado e dois empresários
Os homens indiciados são familiares dos adolescentes investigados e incluem um advogado e dois empresários

A Polícia Civil de Santa Catarina informou nesta terça-feira (27) que três homens adultos foram indiciados por coação de testemunha no caso envolvendo a agressão ao cão conhecido como Orelha, registrada na Praia Brava, em Florianópolis.

Saiba Mais:

De acordo com a investigação, quatro adolescentes são apontados como suspeitos de agredir o animal com golpes, o que resultou em ferimentos graves. Em razão da gravidade do quadro, o cão passou por eutanásia.

Os homens indiciados são familiares dos adolescentes investigados e incluem um advogado e dois empresários. Até a última atualização, a defesa dos envolvidos não havia sido localizada para manifestação.

A Polícia Civil informou ainda que dois dos adolescentes suspeitos de participação no ataque estão fora do país, em viagem de formatura aos Estados Unidos. O inquérito segue em andamento para apuração dos fatos.

