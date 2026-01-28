28 de janeiro de 2026
EVENTO

Piracicaba recebe oficina gratuita sobre preservação digital

Por Gabriele C. Sanches
| Tempo de leitura: 2 min
Oficina gratuita em Piracicaba ensina preservação digital da memória

Piracicaba recebe, no dia 5 de fevereiro, uma oficina gratuita sobre Preservação Digital, promovida pelo Museu da Pessoa, instituição reconhecida nacionalmente por seu trabalho voltado à memória social e à valorização de histórias de vida. A atividade será realizada às 19h, no Sesc Piracicaba, e terá duração aproximada de três horas.

A oficina integra uma série de ações que vêm sendo realizadas pelo Museu da Pessoa em diferentes cidades, com o objetivo de orientar sobre cuidados, organização e preservação de acervos digitais. Em Piracicaba, o encontro terá como anfitriões o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, o Instituto Cecílio Elias Netto e o Sesc Piracicaba, contando ainda com o apoio do Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes e do Setor de Gestão de Documentação e Arquivo da Câmara Municipal de Piracicaba.

Voltada a profissionais e interessados nas áreas de memória, cultura, educação, arquivos, museus, coletivos e iniciativas comunitárias, a oficina abordará boas práticas de preservação digital, cuidados com acervos audiovisuais e orientações sobre a conservação de arquivos digitais e fitas magnéticas. Os participantes também receberão folhetos informativos com diretrizes para preservação de acervos.

A atividade faz parte do projeto “Democratização da memória social pela preservação digital”, realizado com recursos do Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo. A iniciativa busca ampliar o acesso ao conhecimento técnico necessário para garantir que documentos, registros audiovisuais e histórias comunitárias sejam preservados ao longo do tempo.

As vagas são limitadas e as inscrições são gratuitas, devendo ser feitas previamente por meio de formulário online.

