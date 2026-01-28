Oficina gratuita em Piracicaba ensina preservação digital da memória

Piracicaba recebe, no dia 5 de fevereiro, uma oficina gratuita sobre Preservação Digital, promovida pelo Museu da Pessoa, instituição reconhecida nacionalmente por seu trabalho voltado à memória social e à valorização de histórias de vida. A atividade será realizada às 19h, no Sesc Piracicaba, e terá duração aproximada de três horas.

A oficina integra uma série de ações que vêm sendo realizadas pelo Museu da Pessoa em diferentes cidades, com o objetivo de orientar sobre cuidados, organização e preservação de acervos digitais. Em Piracicaba, o encontro terá como anfitriões o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, o Instituto Cecílio Elias Netto e o Sesc Piracicaba, contando ainda com o apoio do Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes e do Setor de Gestão de Documentação e Arquivo da Câmara Municipal de Piracicaba.