Após semanas de investigação, os policiais identificaram um esquema de tráfico de drogas no sistema delivery, comandado por um homem de 36 anos, conhecido no meio criminoso como “Palmeirense”. Segundo a polícia, ele contava com o apoio de outros dois comparsas para a distribuição dos entorpecentes.

Uma grande operação da Polícia Civil de São Paulo resultou na prisão de dois traficantes na madrugada desta terça-feira (27), no bairro Monte Cristo, em Piracicaba. A ação foi comandada por investigadores da 2ª DISE do DEIC, com apoio das equipes da ROMU Piracicaba e ROMU/Canil de Capivari.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais chegaram até a casa de “Palmeirense”, onde ele foi preso em flagrante. No local, os agentes encontraram meio tijolo de maconha, porções da droga já fracionadas, skank, além de facas com resíduos de entorpecente, plásticos para embalo e dois celulares, utilizados, segundo a investigação, para a venda das drogas.

Em outro endereço, pertencente a um jovem de 21 anos, conhecido como “Gordinho”, os policiais localizaram uma porção média de maconha, mil eppendorfs vazios, prontos para o preparo da droga, e um aparelho celular. Ele também recebeu voz de prisão no local.

Já no imóvel de um terceiro investigado, conhecido como “Jota”, de 27 anos, nada de ilícito foi encontrado. Ele segue investigado.