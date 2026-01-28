Antes da educação, o esquecimento: Escola Moraes Barros foi construída sobre área que abrigou cemitério de escravizados e antiga cadeia

Pouco conhecida pela maioria da população, a história do local onde hoje funciona a Escola Estadual Moraes Barros, no Centro de Piracicaba, revela um passado marcado por funções muito diferentes da educação. De acordo com documentos históricos e pesquisas do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, a área abrigou, ao longo do século XIX, a antiga cadeia pública do município e um cemitério destinado ao sepultamento de negros escravizados.

Antes da construção do grupo escolar, inaugurado no início do século XX, o espaço era conhecido como Praça Boa Vista, nome dado pela vista privilegiada para o Rio Piracicaba e para a Rua do Porto. O local também ficou popularmente chamado de Largo da Cadeia Velha, por sediar a antiga prisão da cidade. Segundo o historiador e membro do Instituto, Noedi Monteiro, o cemitério funcionava principalmente para o sepultamento de integrantes da Irmandade de São Benedito, associação religiosa formada por negros escravizados e libertos, cuja igreja ficava a poucos metros dali.