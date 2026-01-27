Segundo o Sindicato, está agendada para a próxima quinta-feira (29) uma reunião entre a diretoria da entidade, representantes da empresa e o corpo jurídico sindical. O objetivo do encontro é obter informações oficiais sobre o número total de trabalhadores desligados e os valores correspondentes às rescisões contratuais.

O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região informou que está acompanhando a situação de trabalhadores da empresa Mausa, após tomar conhecimento de desligamentos ocorridos recentemente.

Ainda conforme a entidade, após essa reunião inicial, a diretoria sindical presidida por Wagner da Silveira, conhecido como Juca deverá convocar uma reunião com os trabalhadores envolvidos, com a finalidade de acompanhar o cumprimento das obrigações trabalhistas e disponibilizar assessoria jurídica.

O Sindicato reconhece que a empresa enfrenta dificuldades no momento, mas ressalta que sua atuação tem como foco a defesa dos direitos legalmente assegurados aos trabalhadores. A entidade também informou que acompanha um processo referente a valores de FGTS que estariam em atraso, tema que será tratado no âmbito jurídico.

Até o momento, não há posicionamento público da empresa sobre o assunto. O espaço permanece aberto para manifestação.