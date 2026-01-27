Descrito por familiares e amigos como uma pessoa alegre, bem-humorada e sempre disposta a ajudar, Paulo era conhecido pelo espírito esportivo e pelo carinho com que tratava todos ao seu redor.

A manhã desta terça-feira (27) foi marcada por dor e silêncio às margens do rio Piracicaba. Foi encontrado pelos bombeiros o corpo de Paulo Augusto Duarte, de 51 anos, vítima de afogamento ocorrido no domingo. Paulo deixou quatro filhos: dois jovens adultos, de 22 e 25 anos, um menino de 7 anos e uma menina de apenas 12.

O que seria um dia de lazer em família acabou se transformando em uma tragédia. Vindos de Rio Claro, onde moravam, eles estavam em Piracicaba para acompanhar, pela primeira vez, o tradicional passeio de boia. Após assistirem à saída do grupo e a tradicional descida, permaneceram nas imediações da Rampa do Largo dos Pescadores, aproveitando o momento juntos.

Já no período da tarde, em determinado momento, Paulo entrou no rio com o filho de 7 anos, permanecendo na área rasa, próxima à rampa, onde outras pessoas também brincavam. Confiante por ser um bom nadador, ele teve a ideia de atravessar o rio. Amigos e familiares chegaram a alertá-lo sobre os riscos, já que o Rio Piracicaba possui forte correnteza e pontos perigosos, mas Paulo decidiu seguir.

A travessia começou de forma tranquila. Ele caminhou até além do meio do rio, mas, ao alcançar uma região de correnteza mais intensa, já próximo à margem do Engenho, algo inesperado aconteceu, possivelmente de saúde. Paulo reduziu os movimentos, tentou boiar e nadar novamente, chegou a ameaçar voltar, olhou para as pessoas na margem — mas não conseguiu pedir ajuda. Pouco depois, visivelmente sem forças, desapareceu nas águas.