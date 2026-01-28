Atualmente, o XV de Piracicaba ocupa a 12ª colocação, com 5 pontos conquistados em cinco jogos, somando uma vitória, dois empates e duas derrotas, com saldo negativo de um gol. A equipe está empatada em pontos com o Inter de Limeira, mas aparece atrás nos critérios de desempate.

O Esporte Clube XV de Novembro entra em campo na noite desta quarta-feira, às 19h30, contra o Grêmio Prudente, pela sexta rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista da Série A2. A partida é decisiva para o Nhô Quim, que busca recuperação na competição e melhor posicionamento na tabela.

A rodada é considerada importante para o clube piracicabano, já que uma vitória pode aproximar o time do grupo intermediário da tabela e afastar o risco de entrar na zona de maior pressão da competição. O campeonato segue equilibrado, com poucas diferenças de pontos entre as equipes do meio para baixo da classificação.

Após o confronto contra o Grêmio Prudente, o XV já tem sequência definida: enfrenta o Monte Azul na próxima rodada e, em seguida, encara a Ferroviária, em jogos que podem ser determinantes para a consolidação da equipe na Série A2.

Todos os jogos seguem o horário oficial de Brasília, e a expectativa é de mais uma partida disputada, com o XV buscando impor seu ritmo e reencontrar o caminho das vitórias no estadual.