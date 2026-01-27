A Justiça de Santa Catarina decidiu interromper temporariamente os efeitos da lei estadual que proíbe a adoção de cotas raciais no ensino superior em instituições que recebem recursos do governo estadual. A medida reacende o debate sobre políticas de acesso à universidade e igualdade racial no estado.

Decisão liminar paralisa efeitos da norma

A decisão foi assinada na tarde de terça-feira (27) pela desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Ritta, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC). Em caráter liminar, a magistrada determinou a suspensão imediata da lei até que haja uma análise definitiva do caso.

O despacho também estabelece um prazo de 30 dias para que o governo estadual e a Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) apresentem informações formais ao Judiciário sobre a norma aprovada.