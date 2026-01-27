Piracicaba passa a contar, a partir desta sexta-feira (31), com um novo espaço dedicado à preservação da memória local: o Museu Comunitário de Santana. A inauguração será realizada no bairro Santana e tem como proposta valorizar a história, a cultura e a identidade da comunidade.
A programação começa às 9h, com uma cerimônia de abertura voltada à comunidade local e convidados. Já no período da tarde, das 14h às 16h, o espaço estará aberto para visitação do público.
O museu reúne registros históricos, fotografias e memórias que retratam a formação do bairro Santana, com destaque para a contribuição dos imigrantes e das famílias que ajudaram a construir a história da região ao longo das décadas. A iniciativa busca fortalecer o sentimento de pertencimento e preservar a memória coletiva para as futuras gerações.
O espaço está instalado no Círculo Trentino de Piracicaba, localizado na Rua Santo Otávio, nº 1263, no bairro Santana. A escolha do local reforça a ligação entre a história do bairro e a presença cultural dos descendentes de imigrantes na cidade.
O projeto conta com apoio institucional da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e integra ações de valorização do patrimônio cultural, com recursos viabilizados por programas de incentivo à cultura.
A inauguração do Museu Comunitário de Santana representa mais um passo na valorização da história local e no fortalecimento da cultura comunitária em Piracicaba.