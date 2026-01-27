Piracicaba passa a contar, a partir desta sexta-feira (31), com um novo espaço dedicado à preservação da memória local: o Museu Comunitário de Santana. A inauguração será realizada no bairro Santana e tem como proposta valorizar a história, a cultura e a identidade da comunidade.

A programação começa às 9h, com uma cerimônia de abertura voltada à comunidade local e convidados. Já no período da tarde, das 14h às 16h, o espaço estará aberto para visitação do público.

O museu reúne registros históricos, fotografias e memórias que retratam a formação do bairro Santana, com destaque para a contribuição dos imigrantes e das famílias que ajudaram a construir a história da região ao longo das décadas. A iniciativa busca fortalecer o sentimento de pertencimento e preservar a memória coletiva para as futuras gerações.