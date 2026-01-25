O clima é de festa, descontração e muita animação de um grande público no Rio Piracicaba neste domingo (25), com o tradicional passeio de boia, reunindo participantes cheios de energia para celebrar a natureza, o verão e a amizade. A concentração começou cedo, às 8h, no Largo dos Pescadores da Rua do Porto, ponto clássico de encontro dos amantes do rio. E mais uma vez, a descida está sendo espetacular, um grande show de criatividade.

Com sorrisos no rosto, boias coloridas, churrasqueiras, uma carcaça de carro e espírito aventureiro, os participantes seguem pelo leito do rio em um percurso que promete emoção e belas paisagens. O trajeto inclui a passagem por pontos conhecidos como o Bongue, a Ponte do Caixão, a região do Jardim São Francisco (Ondinhas), o Gran Park, com chegada prevista em Artemis.

Apesar do clima de celebração, a atividade acontece de forma independente. Por isso, a atenção às orientações de segurança é fundamental. O alerta se intensifica devido ao fato de o nível do Rio Piracicaba estar acima dos 3 metros, além da previsão de chuvas ao longo da semana, o que pode alterar as condições do percurso.

A correnteza, os obstáculos naturais e a variação de profundidade fazem parte da aventura, exigindo preparo, responsabilidade e consciência dos participantes. Ainda assim, o espírito do evento é de alegria, respeito ao rio e diversão compartilhada.