DEU FUGA

Preso foge do 'Plantão' e se junta à multidão do passeio de boia

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Redes sociais e Pira1
O indivíduo fugiu da delegacia e se juntou à multidão na Rua do Porto.
  Um prisioneiro fugiu do Plantão Policial neste domingo (25) e está à solta pelas ruas da cidade, deixando moradores e turistas em estado de alerta máximo em Piracicaba.

LEIA MAIS

Segundo informações iniciais, o fugitivo foi visto correndo em direção à Rua do Porto, exatamente no momento em que acontecia o passeio de boia, com grande aglomeração de pessoas. O clima foi de tensão.

Viaturas da Polícia Militar e outras forças de segurança foram mobilizadas nas buscas intensas em diversos pontos da cidade. Até agora, o suspeito não foi localizado.

A polícia alerta que ao ver o indivíduo, as pessoas liguem imediatamente para o número de emergência, 190 (Polícia Militar) ou 153 (Guarda Civil). É importante compartilhar o alerta e ajudar a espalhar.

