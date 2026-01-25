Um prisioneiro fugiu do Plantão Policial neste domingo (25) e está à solta pelas ruas da cidade, deixando moradores e turistas em estado de alerta máximo em Piracicaba.
Segundo informações iniciais, o fugitivo foi visto correndo em direção à Rua do Porto, exatamente no momento em que acontecia o passeio de boia, com grande aglomeração de pessoas. O clima foi de tensão.
Viaturas da Polícia Militar e outras forças de segurança foram mobilizadas nas buscas intensas em diversos pontos da cidade. Até agora, o suspeito não foi localizado.
A polícia alerta que ao ver o indivíduo, as pessoas liguem imediatamente para o número de emergência, 190 (Polícia Militar) ou 153 (Guarda Civil). É importante compartilhar o alerta e ajudar a espalhar.