Um prisioneiro fugiu do Plantão Policial neste domingo (25) e está à solta pelas ruas da cidade, deixando moradores e turistas em estado de alerta máximo em Piracicaba.

LEIA MAIS

Segundo informações iniciais, o fugitivo foi visto correndo em direção à Rua do Porto, exatamente no momento em que acontecia o passeio de boia, com grande aglomeração de pessoas. O clima foi de tensão.