Apesar de evitar a derrota com um gol nos acréscimos, o resultado ampliou o momento de instabilidade do Nhô Quim na competição. Em cinco jogos, o Alvinegro Piracicabano somou apenas cinco pontos, com uma vitória, dois empates e duas derrotas, campanha considerada abaixo do esperado e marcada por atuações irregulares e dificuldades de conversão das chances criadas.

O XV de Piracicaba anunciou neste domingo (25) a saída do técnico Moisés Egert, encerrando sua terceira passagem pelo clube. A saída ocorre um dia após mais um tropeço no Estádio Barão da Serra Negra: o empate por 1 a 1 diante do Osasco Sporting, pela quinta rodada do Paulistão A2.

No duelo deste sábado (24), o XV pressionou durante boa parte da partida, acertou o travessão e criou diversas oportunidades, mas também foi incomodado pelo adversário e saiu atrás no placar aos 24 minutos do segundo tempo, com gol de Lucas Alvim. Somente aos 51 minutos da etapa final, Paulo Marcelo garantiu o empate, amenizando a insatisfação da torcida, mas sem evitar as consequências do mau início de campeonato.

Em nota oficial, o clube destacou a importância histórica de Moisés Egert, que comandou a equipe em 170 partidas, com acessos e títulos, incluindo a Copa Paulista mais recente. O XV agradeceu ao treinador pelo profissionalismo e dedicação, desejando sucesso na continuidade de sua carreira.

Com a saída de Egert, o auxiliar-técnico Ricardo Chuva assume o comando da equipe de forma interina. O XV de Piracicaba volta a campo na próxima quarta-feira (28), às 19h30, contra o Grêmio Prudente, fora de casa, buscando reação no Paulistão A2 e tentando se afastar da parte inferior da tabela.