Uma cena lamentável chocou moradores e até policiais, após a descoberta de um canil clandestino funcionando de forma ilegal em pleno centro de Charqueada, na Região Metropolitana de Piracicaba. No local, 56 cães foram resgatados em estado crítico de saúde — muitos extremamente magros, doentes, cobertos por feridas e vivendo em meio à sujeira. O responsável foi preso.
Os animais estavam amontoados em espaços pequenos, sem acesso a água limpa, alimentação adequada ou qualquer tipo de atendimento veterinário. O mau cheiro era intenso, e as condições encontradas foram classificadas pelas equipes de resgate como insalubres e cruéis. Vários cães apresentavam sinais evidentes de maus-tratos prolongados, com infecções graves, desnutrição severa e dificuldade até para permanecer em pé.
O resgate mobilizou equipes de proteção animal e agentes de segurança, que precisaram agir com rapidez. Alguns cães estavam cegos, outros infestados de carrapatos e pulgas, além de apresentarem sérios problemas de pele e ferimentos abertos. A situação sensibilizou até profissionais acostumados a ocorrências semelhantes.
Após o resgate, os animais foram encaminhados para atendimento emergencial, onde receberam banhos, medicamentos e os primeiros cuidados veterinários. Agora, eles seguem em tratamento intensivo e lutam pela recuperação, sob acompanhamento especializado.
O responsável pelo canil deve responder por crime de maus-tratos a animais, infração que pode resultar em pena de prisão e multa, conforme prevê a legislação. O caso gerou revolta entre os moradores da cidade.