27 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
CRUELDADE

VÍDEO: Canil clandestino é 'estourado' com 56 cães e dono é preso

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
GCM Charqueada
Cães cegos, infestados por pulgas e carrapatos e com ferimentos foram encontrados no local.
Cães cegos, infestados por pulgas e carrapatos e com ferimentos foram encontrados no local.

  Uma cena lamentável chocou moradores e até policiais, após a descoberta de um canil clandestino funcionando de forma ilegal em pleno centro de Charqueada, na Região Metropolitana de Piracicaba. No local, 56 cães foram resgatados em estado crítico de saúde — muitos extremamente magros, doentes, cobertos por feridas e vivendo em meio à sujeira. O responsável foi preso.

LEIA MAIS

Os animais estavam amontoados em espaços pequenos, sem acesso a água limpa, alimentação adequada ou qualquer tipo de atendimento veterinário. O mau cheiro era intenso, e as condições encontradas foram classificadas pelas equipes de resgate como insalubres e cruéis. Vários cães apresentavam sinais evidentes de maus-tratos prolongados, com infecções graves, desnutrição severa e dificuldade até para permanecer em pé.

O resgate mobilizou equipes de proteção animal e agentes de segurança, que precisaram agir com rapidez. Alguns cães estavam cegos, outros infestados de carrapatos e pulgas, além de apresentarem sérios problemas de pele e ferimentos abertos. A situação sensibilizou até profissionais acostumados a ocorrências semelhantes.

Após o resgate, os animais foram encaminhados para atendimento emergencial, onde receberam banhos, medicamentos e os primeiros cuidados veterinários. Agora, eles seguem em tratamento intensivo e lutam pela recuperação, sob acompanhamento especializado.

O responsável pelo canil deve responder por crime de maus-tratos a animais, infração que pode resultar em pena de prisão e multa, conforme prevê a legislação. O caso gerou revolta entre os moradores da cidade.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários