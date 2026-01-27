Uma cena lamentável chocou moradores e até policiais, após a descoberta de um canil clandestino funcionando de forma ilegal em pleno centro de Charqueada, na Região Metropolitana de Piracicaba. No local, 56 cães foram resgatados em estado crítico de saúde — muitos extremamente magros, doentes, cobertos por feridas e vivendo em meio à sujeira. O responsável foi preso.

Os animais estavam amontoados em espaços pequenos, sem acesso a água limpa, alimentação adequada ou qualquer tipo de atendimento veterinário. O mau cheiro era intenso, e as condições encontradas foram classificadas pelas equipes de resgate como insalubres e cruéis. Vários cães apresentavam sinais evidentes de maus-tratos prolongados, com infecções graves, desnutrição severa e dificuldade até para permanecer em pé.