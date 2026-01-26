Quatro pessoas continuam internadas em observação depois de serem atingidas por um raio durante a manifestação política realizada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), em Brasília, neste domingo (25). O incidente ocorreu durante um ato de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e mobilizou equipes de emergência da capital federal.

Hospitalizações após o impacto

De acordo com o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), 27 vítimas deram entrada no Hospital de Base do Distrito Federal em razão da queda do raio.

Desse total: