Ela e o marido, Renato Gadea, relatam que estavam segurando uma lona com amigos para se proteger da chuva, quando ouviram um estrondo e desmaiaram. O casal veio de Guarulhos (Grande São Paulo) para acompanhar a caminhada de Nikolas neste domingo (25) e já estavam na praça do Cruzeiro à espera do deputado quando caiu o raio.

"Quando caiu o raio, foi muito forte, parecia que tinha sido uma bomba. Aí as pessoas desmaiaram", disse à Folha Sabrina Gadea, uma das vítimas atingidas pela descarga atmosférica no ato em Brasília que marca o fim de uma caminhada promovida pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).

Eles fazem parte de um grupo de pelo menos 30 pessoas que foram atendidas no Hospital de Base devido ao raio. "Só que teve gente que desmaiou e voltou, que foi o nosso caso. Eu acordei sentado no chão. Foi muito forte. Foi de quebrar a perna, sabe?", diz Renato, que estava deixando o hospital para onde as pessoas atingidas foram encaminhadas.

"O raio caiu na nossa frente. Eu só dei uma piscada, fiquei o tempo todo consciente, mas estava todo mundo caindo de desmaiar. As pessoas estavam desesperadas, querendo correr. E tinha muito idoso", conta Sabrina.

Renato diz que tentou atuar para acalmar as pessoas e que os bombeiros demoraram até entender o que estava acontecendo, porque eles estavam longe do local onde houve a descarga atmosférica. Segundo relatos, só havia uma ambulância no local. O casal conta que um amigo estava perto de uma lixeira e que ele saltou do chão devido ao impacto. Os dois foram ao Hospital de Base com o próprio carro e passam bem.