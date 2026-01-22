Além da participação dos vereadores, Piracicaba também estará representada pelo deputado estadual Alex Madureira (PL), que confirmou presença na manifestação nacional marcada para o dia 25 de janeiro, em Brasília, reunindo lideranças políticas e apoiadores do movimento.

Os vereadores de Piracicaba Fabricio Polezi e Renan Paes, ambos do Partido Liberal (PL), confirmaram que seguirão para Brasília na próxima sexta-feira (23) para se integrar à caminhada por justiça e liberdade liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira. A saída está prevista para depois do almoço, por volta das 13h, com divulgação do início da viagem nas redes sociais no momento da partida.

Segundo Fabricio Polezi, a estratégia é alcançar o grupo que já está em caminhada nos quilômetros finais antes da chegada à capital federal. “A intenção é se juntar ao grupo ainda na estrada e seguir a pé junto com eles até Brasília”, afirmou o vereador.

Para viabilizar o encontro, os parlamentares de Piracicaba mantêm contato direto com outros vereadores do PL que já participam da mobilização, como Kleber, de Guarulhos, Tatiana Costa, de Sorocaba, e Rafael Satie, do Rio de Janeiro, que devem compartilhar a localização exata do grupo.

Caminhada de Nikolas Ferreira ganha força

A mobilização na Paulista ocorre em meio à caminhada liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que segue pela BR-040, entre Paracatu, em Minas Gerais, e Brasília. O parlamentar afirma que o ato tem caráter simbólico e representa um protesto por justiça e liberdade.