Os vereadores de Piracicaba Fabricio Polezi e Renan Paes, ambos do Partido Liberal (PL), confirmaram que seguirão para Brasília na próxima sexta-feira (23) para se integrar à caminhada por justiça e liberdade liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira. A saída está prevista para depois do almoço, por volta das 13h, com divulgação do início da viagem nas redes sociais no momento da partida.
Além da participação dos vereadores, Piracicaba também estará representada pelo deputado estadual Alex Madureira (PL), que confirmou presença na manifestação nacional marcada para o dia 25 de janeiro, em Brasília, reunindo lideranças políticas e apoiadores do movimento.
VEJA MAIS
- VÍDEO: Nikolas continua caminhada e diz protestar por justiça
- Polícia aponta suicídio de empresária em Santa Bárbara d'Oeste
- Moraes autoriza visita de Tarcísio a Bolsonaro na Papudinha
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Encontro com grupo deve ocorrer perto da capital
Segundo Fabricio Polezi, a estratégia é alcançar o grupo que já está em caminhada nos quilômetros finais antes da chegada à capital federal. “A intenção é se juntar ao grupo ainda na estrada e seguir a pé junto com eles até Brasília”, afirmou o vereador.
Para viabilizar o encontro, os parlamentares de Piracicaba mantêm contato direto com outros vereadores do PL que já participam da mobilização, como Kleber, de Guarulhos, Tatiana Costa, de Sorocaba, e Rafael Satie, do Rio de Janeiro, que devem compartilhar a localização exata do grupo.
Caminhada de Nikolas Ferreira ganha força
A mobilização na Paulista ocorre em meio à caminhada liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que segue pela BR-040, entre Paracatu, em Minas Gerais, e Brasília. O parlamentar afirma que o ato tem caráter simbólico e representa um protesto por justiça e liberdade.
Desde o início do trajeto, vídeos e transmissões publicados nas redes sociais impulsionaram o movimento, que passou a figurar entre os assuntos mais comentados nas plataformas digitais, tanto com manifestações de apoio quanto de críticas.
Deslocamento será feito com recursos próprios
Fabricio Polezi ressaltou que toda a viagem será custeada com recursos pessoais, sem utilização de dinheiro público, verba partidária ou apoio institucional. “Tudo é do nosso bolso: transporte, combustível e alimentação. A barraca para dormir é emprestada”, disse.
O vereador destacou que essa informação será reforçada publicamente para evitar questionamentos sobre o uso de recursos públicos.
Mobilização será registrada nas redes
A participação dos vereadores de Piracicaba na caminhada e a presença do deputado estadual Alex Madureira na manifestação do dia 25 serão acompanhadas e divulgadas em tempo real pelas redes sociais. A mobilização reúne lideranças políticas e apoiadores de diferentes estados e tem provocado ampla repercussão no cenário político nacional.