Os vereadores de Piracicaba Fabrício Polezi e Renan Paes, ambos do Partido Liberal (PL), já estão na caminhada por Justiça e Liberdade liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). No sexto dia de mobilização, o grupo já se aproximava da reta final do trajeto, com a chegada em Brasília.
VEJA MAIS
- PRF é acionada para barrar marcha de Nikolas pela BR-040
- Vereadores de Piracicaba vão à caminhada de Nikolas Ferreira
- VÍDEO: Nikolas continua caminhada e diz protestar por justiça
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Integração ao grupo ocorreu nos quilômetros finais
Os parlamentares deixaram Piracicaba na sexta-feira (23) e se encontraram com os participantes da marcha ainda na estrada, nos trechos finais antes da capital federal. A estratégia foi definida previamente para que a adesão ocorresse a pé, reforçando o caráter simbólico do protesto.
“A ideia sempre foi caminhar junto, sentir o trajeto e participar efetivamente até Brasília”, afirmou Fabrício Polezi.
Para viabilizar o encontro, os vereadores mantiveram contato direto com outros representantes do PL que já estavam na mobilização, como Kleber, de Guarulhos, Tatiana Costa, de Sorocaba, e Rafael Satie, do Rio de Janeiro, que compartilharam a localização em tempo real do grupo.
Caminhada liderada por Nikolas chegou ao sexto dia
A marcha liderada por Nikolas Ferreira segue pela BR-040, entre Paracatu, em Minas Gerais, e o Distrito Federal. Desde o início, o deputado descreveu a iniciativa como um ato simbólico em defesa da Justiça e da liberdade.
Custos foram bancados com recursos pessoais
Segundo os vereadores de Piracicaba, toda a participação ocorre sem o uso de recursos públicos. As despesas com transporte, alimentação e logística são custeadas com dinheiro próprio.
“Não houve uso de verba pública ou partidária. Tudo é pago do nosso bolso, inclusive combustível e alimentação. A barraca que usamos foi emprestada”, declarou Renan Paes.
Os parlamentares ressaltaram que a transparência sobre os gastos foi uma preocupação desde o início, justamente para evitar questionamentos.
Mobilização é acompanhada pelas redes sociais
Durante o trajeto, a participação dos vereadores está sendo registrada e divulgada em tempo real nas redes sociais. A caminhada reune lideranças políticas e apoiadores de diferentes estados, ampliando a repercussão negaritava e positiva nacional do ato nos últimos dias.