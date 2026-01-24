Os vereadores de Piracicaba Fabrício Polezi e Renan Paes, ambos do Partido Liberal (PL), já estão na caminhada por Justiça e Liberdade liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). No sexto dia de mobilização, o grupo já se aproximava da reta final do trajeto, com a chegada em Brasília.

Integração ao grupo ocorreu nos quilômetros finais

Os parlamentares deixaram Piracicaba na sexta-feira (23) e se encontraram com os participantes da marcha ainda na estrada, nos trechos finais antes da capital federal. A estratégia foi definida previamente para que a adesão ocorresse a pé, reforçando o caráter simbólico do protesto.