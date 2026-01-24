Uma manhã de trabalho terminou em tragédia neste sábado (24) no centro de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. O pintor Odair Lazarini, de 52 anos, morreu após sofrer um forte choque elétrico enquanto realizava a pintura da fachada do Colégio Jandyra, na Rua Barão de Cascalho, neste sábado (24).
LEIA MAIS
- Vizinho em fúria aterroriza casal no Vila Industrial em Piracicaba
- Motorista morre em colisão entre carro e caminhão na Piracicaba-Saltinho
- Identificado jovem motorista que morreu na Piracicaba-Saltinho
Segundo as informações, Odair trabalhava na parte externa do prédio, a mais de cinco metros de altura, quando o cabo de alumínio do rolo de pintura encostou na fiação elétrica próxima a um poste com transformador. A descarga foi imediata e intensa.
Com o choque, o trabalhador foi arremessado para trás e caiu do alto do prédio. A cena chocou quem passava pelo local. Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente e tentaram reanimá-lo, mas infelizmente Odair não resistiu e morreu no local.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Limeira.
A morte de Odair causou comoção questionamentos sobre segurança no trabalho e a necessidade de fiscalização rigorosa para evitar novas tragédias.