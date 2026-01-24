Segundo o boletim de ocorrência, a convivência entre os moradores se transformou em um pesadelo diário, com xingamentos, ameaças constantes e situações que beiram a tragédia.

A noite de quarta-feira (21) foi marcada por medo, tensão e revolta no bairro Vila Industrial, em Piracicaba. Um casal viveu momentos de apreensão após mais um episódio de violência envolvendo um vizinho da mesma rua. Eles precisaram registrar o caso na Polícia Civil.

Tudo começou quando o vizinho passou a ofender verbalmente a mulher, acusando-a, sem qualquer prova, de usar uma câmera de segurança para vigiar sua rotina. Alterado, ele treria partido para a intimidação, afirmando que quebraria o equipamento e proferindo ameaças em plena via pública, diante de moradores.

O clima ficou ainda mais tenso com a chegada do companheiro da vítima. Longe de recuar, o suspeito continuou com as ameaças, elevando o nível de medo. Em um dos momentos mais críticos, o homem entrou em casa e retornou com um volume suspeito na cintura, aparentando ser uma faca — o suficiente para deixar o casal em estado de alerta máximo.

De acordo com as vítimas, o caso não é isolado. O histórico de conflitos com o mesmo vizinho é longo e já se tornou rotina. Outros boletins de ocorrência já teriam sido registrados anteriormente.