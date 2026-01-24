A noite de quarta-feira (21) foi marcada por medo, tensão e revolta no bairro Vila Industrial, em Piracicaba. Um casal viveu momentos de apreensão após mais um episódio de violência envolvendo um vizinho da mesma rua. Eles precisaram registrar o caso na Polícia Civil.
Segundo o boletim de ocorrência, a convivência entre os moradores se transformou em um pesadelo diário, com xingamentos, ameaças constantes e situações que beiram a tragédia.
Tudo começou quando o vizinho passou a ofender verbalmente a mulher, acusando-a, sem qualquer prova, de usar uma câmera de segurança para vigiar sua rotina. Alterado, ele treria partido para a intimidação, afirmando que quebraria o equipamento e proferindo ameaças em plena via pública, diante de moradores.
O clima ficou ainda mais tenso com a chegada do companheiro da vítima. Longe de recuar, o suspeito continuou com as ameaças, elevando o nível de medo. Em um dos momentos mais críticos, o homem entrou em casa e retornou com um volume suspeito na cintura, aparentando ser uma faca — o suficiente para deixar o casal em estado de alerta máximo.
De acordo com as vítimas, o caso não é isolado. O histórico de conflitos com o mesmo vizinho é longo e já se tornou rotina. Outros boletins de ocorrência já teriam sido registrados anteriormente.
Até uma tentativa de atropelamento em outra data, com uma motocicleta, direcionada ao carrinho de bebê da filha do casal, foi relatada. A ação quase terminou em tragédia.
Diante da gravidade da situação, a Polícia Civil registrou a ocorrência como ameaça, conforme o artigo 147 do Código Penal. Mesmo assim, a tensão e insegurança entre os moradores da região continua.