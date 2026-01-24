Uma tarde marcada por medo, destruição e morte chocou quem passava pela Rodovia Cornélio Pires (SP-127), em Saltinho, na Região Metropolitana de Piracicaba, nesta sexta-feira (23). Um motorista morreu após um acidente extremamente violento que envolveu um carro e dois caminhões, provocando cenas de pânico e caos no local.
LEIA MAIS
- Polícia fecha "coworking do sexo" de casados no Bairro Alto em Piracicaba
- "Casa do sexo: Homens casados eram maioria entre os clientes em Piracicaba
- Mulheres faziam em média 3 programas por dia na " casa do sexo" em Piracicaba
De acordo com as informações, o condutor de um Chevrolet Onix branco perdeu o controle da direção por motivos ainda desconhecidos, atravessou a pista de forma repentina e colidiu frontalmente com dois caminhões que seguiam no sentido oposto. A batida foi devastadora e o impacto destruiu completamente o veículo. O motorista do carro não resistiu à força da colisão e morreu ainda no local, antes que qualquer tentativa de socorro pudesse ser feita.
Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pela rodovia foram acionadas às pressas para atender a ocorrência e prestar auxílio aos caminhoneiros envolvidos, que foram socorridos, estabilizados e encaminhados para hospitais de Piracicaba, mas o estado de saúde deles ainda não foi divulgado.
O acidente causou interdição parcial na rodovia, formando longas filas e deixando o trânsito lento por horas, enquanto equipes de resgate e peritos trabalhavam em meio a destroços espalhados pela pista.
A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias que levaram o motorista a perder o controle do veículo.