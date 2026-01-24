O acidente devastador na Rodovia Cornélio Pires (SP-127), em Piracicaba, que deixou motoristas em choque na tarde de sexta-feira (23), teve como vítima fatal o jovem Carlos Eduardo Macedo dos Santos, de apenas 25 anos. Ele dirigia um Chevrolet Onix branco e perdeu o controle do veículo, atravessando o canteiro central da rodovia.
O carro de Carlos Eduardo colidiu lateralmente com um caminhão que vinha no sentido contrário e, em seguida, bateu de frente com em outro caminhão, causando um impacto extremamente violento. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local, conforme confirmado por uma equipe do SAMU.
Além de Carlos Eduardo, duas pessoas ficaram feridas. Uma delas foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento de Piracicaba (UPA) e permanece em observação, enquanto a outra recebeu atendimento inicial em Saltinho antes de ser transferida para uma unidade de referência na cidade.
O acidente mobilizou Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil e a concessionária da rodovia. A perícia técnica esteve no local e liberou os veículos ainda na tarde de sexta-feira.
O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, e a investigação segue com a Polícia Civil de Piracicaba, que apura as causas que levaram Carlos Eduardo a atravessar o canteiro central.
O velório e sepultamento do jovem ocorrerão na tarde deste sábado (24), em Saltinho, deixando familiares e amigos devastados.