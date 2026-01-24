O carro de Carlos Eduardo colidiu lateralmente com um caminhão que vinha no sentido contrário e, em seguida, bateu de frente com em outro caminhão, causando um impacto extremamente violento. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local, conforme confirmado por uma equipe do SAMU.

O acidente devastador na Rodovia Cornélio Pires (SP-127), em Piracicaba, que deixou motoristas em choque na tarde de sexta-feira (23), teve como vítima fatal o jovem Carlos Eduardo Macedo dos Santos, de apenas 25 anos. Ele dirigia um Chevrolet Onix branco e perdeu o controle do veículo, atravessando o canteiro central da rodovia.

Além de Carlos Eduardo, duas pessoas ficaram feridas. Uma delas foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento de Piracicaba (UPA) e permanece em observação, enquanto a outra recebeu atendimento inicial em Saltinho antes de ser transferida para uma unidade de referência na cidade.

O acidente mobilizou Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil e a concessionária da rodovia. A perícia técnica esteve no local e liberou os veículos ainda na tarde de sexta-feira.

O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, e a investigação segue com a Polícia Civil de Piracicaba, que apura as causas que levaram Carlos Eduardo a atravessar o canteiro central.