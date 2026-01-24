O caso chocou a cidade: o menino foi encontrado morto pelo avô, que precisou arrombar a porta do banheiro depois de perceber a demora. Inicialmente, acreditava-se que a criança havia sido esfaqueada, mas o laudo pericial confirmou que a morte ocorreu por asfixia mecânica, sem sinais de ferimentos ou violência física.

A Polícia Civil prendeu, na madrugada deste sábado (24), Fernando de Melo, de 48 anos, acusado de assassinar o próprio filho, de apenas 4 anos, dentro do banheiro do apartamento da família, na zona norte de Manaus.

Segundo a polícia, o crime ocorreu após uma discussão entre Fernando e a ex-companheira. Imagens obtidas mostram o suspeito armado com uma faca durante a briga, momentos antes do assassinato. Depois da discussão, Fernando foi até a casa do pai, trancou-se com a criança no banheiro e cometeu o crime.

Em seguida, o homem trancou o próprio pai no apartamento e fugiu de motocicleta, mas foi localizado e preso poucas horas depois. As investigações apontam que o homicídio teria relação com conflitos anteriores sobre o término do relacionamento e cobranças de pensão alimentícia.

O caso gerou grande revolta nas redes sociais e reacendeu o debate sobre violência familiar e proteção às crianças. Autoridades afirmam que Fernando responderá por homicídio qualificado, e as investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do crime.