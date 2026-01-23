Detalhes revelados pelas mulheres de 24 e 39 anos flagradas pela Polícia Civil no "Coworking do Sexo", escancaram a intensa movimentação no local, descoberto nesta quinta-feira (23) no Bairro Alto, em Piracicaba. Longe de ser um ponto eventual, o imóvel funcionava com rotina fixa, alta procura e uso compartilhado por diversas mulheres.

De acordo com o relato das mulheres encontradas no local, cada profissional realizava, em média, cerca de 15 programas por semana, número que reforça o volume de clientes que passavam discretamente pela casa. A frequência elevada chamou a atenção da polícia, indicando que o imóvel operava de forma contínua, não esporádica.