Animação sobre coragem e tradição será exibida gratuitamente em Piracicaba
O público de Piracicaba terá a oportunidade de assistir gratuitamente à animação Kayara – A Princesa Inca neste domingo (25), às 16h, em sessão especial no teatro do Sesc. A exibição integra a programação cultural do fim de semana e é indicada para todas as idades.
O filme apresenta a história de Kayara, uma jovem pertencente à civilização inca que sonha em se tornar mensageira do grupo Chasqui, função tradicionalmente exercida apenas por homens. Determinada a mudar seu destino, a personagem enfrenta costumes rígidos e desafios impostos pelas normas sociais, em uma jornada marcada por coragem, persistência e identidade.
Com duração de 81 minutos e classificação livre, a animação aborda temas como igualdade de gênero, tradição cultural e superação de limites, utilizando uma narrativa leve e acessível para crianças, mas que também dialoga com o público adulto.
A entrada é gratuita, e os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência no local da sessão. A iniciativa reforça o acesso democrático à cultura e amplia as opções de lazer para famílias durante o fim de semana na cidade.