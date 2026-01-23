23 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

CULTURA

“Kayara – A Princesa Inca” terá exibição gratuita neste domingo

Por Gabriele C. Sanches | SESC PIRACICABA
| Tempo de leitura: 1 min
PRIME VIDEO

Animação sobre coragem e tradição será exibida gratuitamente em Piracicaba

O público de Piracicaba terá a oportunidade de assistir gratuitamente à animação Kayara – A Princesa Inca neste domingo (25), às 16h, em sessão especial no teatro do Sesc. A exibição integra a programação cultural do fim de semana e é indicada para todas as idades.

O filme apresenta a história de Kayara, uma jovem pertencente à civilização inca que sonha em se tornar mensageira do grupo Chasqui, função tradicionalmente exercida apenas por homens. Determinada a mudar seu destino, a personagem enfrenta costumes rígidos e desafios impostos pelas normas sociais, em uma jornada marcada por coragem, persistência e identidade.

Com duração de 81 minutos e classificação livre, a animação aborda temas como igualdade de gênero, tradição cultural e superação de limites, utilizando uma narrativa leve e acessível para crianças, mas que também dialoga com o público adulto.

A entrada é gratuita, e os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência no local da sessão. A iniciativa reforça o acesso democrático à cultura e amplia as opções de lazer para famílias durante o fim de semana na cidade.

