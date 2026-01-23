Animação sobre coragem e tradição será exibida gratuitamente em Piracicaba

O público de Piracicaba terá a oportunidade de assistir gratuitamente à animação Kayara – A Princesa Inca neste domingo (25), às 16h, em sessão especial no teatro do Sesc. A exibição integra a programação cultural do fim de semana e é indicada para todas as idades.

O filme apresenta a história de Kayara, uma jovem pertencente à civilização inca que sonha em se tornar mensageira do grupo Chasqui, função tradicionalmente exercida apenas por homens. Determinada a mudar seu destino, a personagem enfrenta costumes rígidos e desafios impostos pelas normas sociais, em uma jornada marcada por coragem, persistência e identidade.