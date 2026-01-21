O tradicional passeio de boia pelo Rio Piracicaba, marcado para o dia 25 de janeiro, terá início às 8h, no Largo dos Pescadores, na Rua do Porto. A atividade será realizada de forma independente, sem organização formal ou apoio operacional, o que exige atenção máxima dos participantes às orientações de segurança.

O alerta é reforçado pelo fato de que o nível do Rio Piracicaba ultrapassou os 3 metros e há previsão de chuva ao longo da semana, cenário que pode impactar diretamente as condições do percurso.

Percurso inclui vários trechos do rio

Após a saída, os participantes seguem pelo leito do rio com passagem pelo Bongue, Ponte do Caixão, região do Jardim São Francisco (Ondinhas), Gran Park e com chegada prevista em Artemis. O trajeto apresenta correnteza, obstáculos naturais e variação de profundidade, fatores que exigem preparo e atenção constante.