Saiba as regras para o passeio de boia no Rio Piracicaba

Will Baldine/JP

O tradicional passeio de boia pelo Rio Piracicaba, marcado para o dia 25 de janeiro, terá início às 8h, no Largo dos Pescadores, na Rua do Porto. A atividade será realizada de forma independente, sem organização formal ou apoio operacional, o que exige atenção máxima dos participantes às orientações de segurança.

O alerta é reforçado pelo fato de que o nível do Rio Piracicaba ultrapassou os 3 metros e há previsão de chuva ao longo da semana, cenário que pode impactar diretamente as condições do percurso.

Percurso inclui vários trechos do rio

Após a saída, os participantes seguem pelo leito do rio com passagem pelo Bongue, Ponte do Caixão, região do Jardim São Francisco (Ondinhas), Gran Park e com chegada prevista em Artemis. O trajeto apresenta correnteza, obstáculos naturais e variação de profundidade, fatores que exigem preparo e atenção constante.

Evento é independente e sem equipe de segurança

O ponto mais importante destacado é que o passeio é totalmente independente e não conta com equipe de segurança, resgate ou apoio médico. Cada participante é responsável por si, desde a avaliação das condições do rio até o uso correto dos equipamentos de segurança.

Colete salva-vidas é obrigatório

Mesmo sem organização formal, o uso de colete salva-vidas é obrigatório durante todo o percurso, sem exceções. A recomendação é utilizar equipamentos adequados e boias em boas condições, evitando improvisos.

É proibido pular das pontes

Os participantes devem respeitar a regra que proíbe pular das pontes ao longo do trajeto. A profundidade irregular, a presença de pedras, galhos e a força da correnteza tornam a prática extremamente perigosa.

Crianças, idosos e animais não são recomendados

O passeio não é recomendado para crianças pequenas, idosos ou cachorros. As condições do rio e a extensão do percurso exigem preparo físico, resistência e capacidade de reação rápida.

Consumo de bebida alcoólica não é recomendado

Outra orientação importante é que não é recomendado o consumo de bebida alcoólica antes ou durante o passeio, pois o álcool compromete os reflexos e aumenta significativamente o risco de acidentes.

Preservação ambiental é regra

O respeito ao meio ambiente também é fundamental. É proibido jogar lixo no Rio Piracicaba. Todo resíduo deve ser recolhido e descartado corretamente fora do rio.

Não haverá transporte de retorno

Os participantes devem se organizar com antecedência, pois não haverá transporte de volta após a chegada em Artemis. O retorno é de responsabilidade individual.

Atenção à previsão de chuva

Com a previsão de chuva para esta semana, a recomendação é acompanhar os avisos e as condições climáticas até o dia do passeio. Alterações no tempo podem interferir diretamente na segurança da atividade.

A orientação final é clara: planejamento, responsabilidade e respeito às regras são essenciais. A expectativa é de um bom passeio a todos, com prudência e segurança, a partir das 8h do dia 25 de janeiro.

