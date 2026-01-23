Piracicaba amanheceu com temperaturas mais baixas nesta sexta-feira (23), surpreendendo moradores logo nas primeiras horas do dia. Os termômetros marcaram cerca de 20 °C, o que intensificou a sensação de frio em comparação aos dias anteriores, que vinham sendo marcados por manhãs mais quentes.

Ao longo do dia, a tendência é de elevação gradual da temperatura, com o sol aparecendo entre nuvens e a máxima podendo chegar a 28 °C no período da tarde. Apesar da melhora térmica, a manhã ainda exigiu agasalhos e chamou a atenção de quem saiu cedo de casa.

Para o fim de semana, a previsão indica instabilidade no tempo. O sábado deve ser de calor, com temperaturas elevadas e sensação de abafamento. Já no domingo, o cenário muda: há previsão de chuva acompanhada de trovoadas, o que pode trazer alívio térmico, mas também exige atenção da população.