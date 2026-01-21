21 de janeiro de 2026
Mulher é encontrada morta em apartamento de condomínio

O corpo da vítima foi encontrado dentro de um apartamento, no Residencial Olindo de Lucca.
O corpo da vítima foi encontrado dentro de um apartamento, no Residencial Olindo de Lucca.

  Uma mulher foi encontrada morta na noite desta quarta-feira (21) dentro de um apartamento localizado em um condomínio residencial de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

 A descoberta chocou moradores. Segundo informações, o corpo da vítima foi localizado já em rigidez cadavérica no interior de um apartamento do Residencial Olindo de Lucca, o que indica que a morte pode ter ocorrido horas antes da chegada das equipes.

A Polícia Militar, o socorro e a Perícia Técnica foram acionadas e estiveram no local para os procedimentos iniciais. Após a análise pericial, o corpo foi removido pela funerária e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame necroscópico, que deverá apontar a causa da morte.

Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso está sob investigação. As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas e serão apuradas pelas autoridades competentes.

