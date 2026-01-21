Uma mulher foi encontrada morta na noite desta quarta-feira (21) dentro de um apartamento localizado em um condomínio residencial de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

A descoberta chocou moradores. Segundo informações, o corpo da vítima foi localizado já em rigidez cadavérica no interior de um apartamento do Residencial Olindo de Lucca, o que indica que a morte pode ter ocorrido horas antes da chegada das equipes.

A Polícia Militar, o socorro e a Perícia Técnica foram acionadas e estiveram no local para os procedimentos iniciais. Após a análise pericial, o corpo foi removido pela funerária e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame necroscópico, que deverá apontar a causa da morte.