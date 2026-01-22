A Hyundai Mobis informou que acompanha, desde o dia 16 de janeiro, os casos de colaboradores da unidade de Piracicaba que apresentaram sintomas de mal-estar. Segundo a empresa, a apuração ocorre em conjunto com a Vigilância Sanitária e a Prefeitura, enquanto a origem do problema ainda não foi oficialmente confirmada.
Fiscalização não identifica irregularidades sanitárias
De acordo com a empresa, a Vigilância Sanitária realizou inspeção na unidade fabril e não constatou irregularidades. A avaliação apontou que o local atende às normas de boas práticas de manipulação de alimentos, sem falhas físicas ou procedimentais imediatas.
Afastamentos registrados
Em balanço divulgado, a Hyundai Mobis informou que houve 211 registros de afastamentos relacionados ao episódio. Atualmente, 86 colaboradores seguem afastados. A empresa ressaltou que não houve casos de internação nem registros de óbito.
Medidas preventivas adotadas
Como forma de prevenção, a empresa afirmou ter implementado ações imediatas em todas as áreas da unidade. Entre as medidas estão:
- Desinfecção completa do restaurante interno
- A reformulação do cardápio
- O reforço nos protocolos de higienização
- A verificação dos níveis de cloro nos bebedouros.
Também foi realizado o fornecimento de água engarrafada e bebidas isotônicas aos colaboradores.
Água e refeições passam por análise
A Hyundai Mobis informou que protocolou junto ao Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba (Semae) um pedido de laudo da qualidade da água utilizada nos dias anteriores ao registro dos sintomas. Segundo a empresa, toda a água usada na preparação de alimentos e para consumo interno é proveniente do sistema público municipal, sem uso de poços ou fontes alternativas.
Além disso, amostras das refeições servidas e da água consumida na unidade foram encaminhadas para análises laboratoriais, com o objetivo de verificar a possível presença de bactérias ou outros agentes. O prazo estimado para a conclusão dos exames é de até duas semanas.
Acompanhamento na rede de saúde
Paralelamente, a empresa informou que acompanha os atendimentos realizados em hospitais e prontos-atendimentos de Piracicaba, buscando identificar se há registros de sintomas semelhantes na população em geral e compreender melhor o cenário.
Em nota, a Hyundai Mobis reforçou o compromisso com a transparência, a saúde dos colaboradores e a comunidade local, e informou que voltará a se manifestar publicamente assim que os resultados oficiais das análises forem concluídos.