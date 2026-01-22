A Hyundai Mobis informou que acompanha, desde o dia 16 de janeiro, os casos de colaboradores da unidade de Piracicaba que apresentaram sintomas de mal-estar. Segundo a empresa, a apuração ocorre em conjunto com a Vigilância Sanitária e a Prefeitura, enquanto a origem do problema ainda não foi oficialmente confirmada.

Fiscalização não identifica irregularidades sanitárias

De acordo com a empresa, a Vigilância Sanitária realizou inspeção na unidade fabril e não constatou irregularidades. A avaliação apontou que o local atende às normas de boas práticas de manipulação de alimentos, sem falhas físicas ou procedimentais imediatas.

Afastamentos registrados

Em balanço divulgado, a Hyundai Mobis informou que houve 211 registros de afastamentos relacionados ao episódio. Atualmente, 86 colaboradores seguem afastados. A empresa ressaltou que não houve casos de internação nem registros de óbito.

Medidas preventivas adotadas