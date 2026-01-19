A Vigilância Epidemiológica (VE) de Piracicaba abriu investigação para apurar um possível surto de intoxicação alimentar envolvendo 81 funcionários da Hyundai Mobis, fabricante de autopeças ligada ao grupo Hyundai, instalada no município. O caso veio à tona após os trabalhadores apresentarem sintomas compatíveis com intoxicação e procurarem atendimento médico.
Segundo a prefeitura, os colaboradores passaram por avaliação no Hospital Unimed, receberam atendimento e tiveram alta médica.
Exames serão analisados pelo Instituto Adolfo Lutz
Como parte do protocolo de apuração, a Vigilância Epidemiológica realizou a coleta de amostras clínicas dos funcionários afetados. O material será encaminhado ao Instituto Adolfo Lutz, responsável pelas análises laboratoriais que devem ajudar a identificar a possível causa do mal-estar.
Em nota, o município informou ainda que a Vigilância Sanitária fará uma inspeção técnica nas instalações da empresa, com foco nos ambientes de alimentação e abastecimento de água.
Procurada, a Hyundai Mobis informou que tomou medidas preventivas assim que a situação foi identificada.
Água, higienização e controle preventivo
A fabricante também relatou que realizou a verificação dos níveis de cloro em todos os bebedouros da unidade e intensificou os processos de higienização em áreas comuns e operacionais. Segundo a empresa, toda a água utilizada para consumo e preparo de alimentos vem exclusivamente da rede pública municipal, sem uso de poços ou fontes alternativas.
Monitoramento na rede de saúde
Outra frente de apuração envolve o acompanhamento de atendimentos em hospitais e prontos-socorros da cidade. O objetivo é identificar se há registros semelhantes na população em geral e mapear possíveis padrões de sintomas, o que pode ajudar a esclarecer se o caso está restrito ao ambiente da empresa.
As autoridades aguardam os resultados laboratoriais para definir os próximos passos da investigação e eventuais recomendações adicionais.