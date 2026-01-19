A Vigilância Epidemiológica (VE) de Piracicaba abriu investigação para apurar um possível surto de intoxicação alimentar envolvendo 81 funcionários da Hyundai Mobis, fabricante de autopeças ligada ao grupo Hyundai, instalada no município. O caso veio à tona após os trabalhadores apresentarem sintomas compatíveis com intoxicação e procurarem atendimento médico.

Segundo a prefeitura, os colaboradores passaram por avaliação no Hospital Unimed, receberam atendimento e tiveram alta médica.

Exames serão analisados pelo Instituto Adolfo Lutz

Como parte do protocolo de apuração, a Vigilância Epidemiológica realizou a coleta de amostras clínicas dos funcionários afetados. O material será encaminhado ao Instituto Adolfo Lutz, responsável pelas análises laboratoriais que devem ajudar a identificar a possível causa do mal-estar.