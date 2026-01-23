23 de janeiro de 2026
PROSTITUIÇÃO

Polícia fecha 'coworking do sexo' de casados em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
Tempo de leitura: 2 min
Polícia Civil
O espaço funcionava no Bairro Alto, em Piracicaba.
O espaço funcionava no Bairro Alto, em Piracicaba.

 Uma operação da Polícia Civil de São Paulo chamou atenção nesta quinta-feira (22) em Piracicaba. Batizada de “Operação Coworking do Sexo”, a ação desmantelou um imóvel que funcionava como uma espécie de ponto discreto de prostituição no bairro Alto.

Após denúncia anônima, os policiais da UPJA (Unidade de Polícia Judiciária Agrupada) cumpriram um mandado de busca e apreensão autorizado pela Justiça. No local, foram encontradas duas mulheres, de 39 e 24 anos, que admitiram trabalhar como garotas de programa, atendendo clientes mediante pagamento.

Segundo o apurado, cada programa rendia R$ 50 à responsável pelo imóvel, e cada profissional atendia, em média, cerca de 15 clientes por semana. Outras mulheres também usavam o espaço de forma eventual, pagando para levar clientes até o local — uma espécie de “coworking” informal do sexo.

Durante a ação, os policiais encontraram três quartos preparados para os encontros, além de dezenas de preservativos, objetos ligados à exploração sexual, dois celulares e até uma máquina de cartão bancário, que foi apreendida.

Um detalhe que chamou atenção dos investigadores foi o perfil da clientela: segundo relatos colhidos no local, a maioria dos clientes era composta por homens casados, que buscavam o endereço justamente pela discrição. O imóvel não chamava a atenção de quem passava pela rua.

A dona do imóvel, uma mulher de 53 anos, recebeu voz de prisão em flagrante. Ela vai responder pelos crimes de manter casa de prostituição e favorecimento da prostituição, previstos nos artigos 229 e 228 do Código Penal, cujas penas podem chegar a cinco anos de prisão, além de multa.

As duas mulheres encontradas no local foram levadas à delegacia, prestaram depoimento e foram liberadas. Já a proprietária foi encaminhada à carceragem da Delegacia Participativa de Piracicaba, onde permanece à disposição da Justiça.

A investigação foi coordenada pelo delegado José Donizeti de Melo, responsável pela UPJA. Em nota, a Polícia Civil reforçou o compromisso com o combate aos crimes contra a dignidade sexual e com a repressão a práticas ilegais que atentem contra a ordem pública.

