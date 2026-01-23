Após denúncia anônima, os policiais da UPJA (Unidade de Polícia Judiciária Agrupada) cumpriram um mandado de busca e apreensão autorizado pela Justiça. No local, foram encontradas duas mulheres, de 39 e 24 anos, que admitiram trabalhar como garotas de programa, atendendo clientes mediante pagamento.

Uma operação da Polícia Civil de São Paulo chamou atenção nesta quinta-feira (22) em Piracicaba. Batizada de “Operação Coworking do Sexo”, a ação desmantelou um imóvel que funcionava como uma espécie de ponto discreto de prostituição no bairro Alto.

Segundo o apurado, cada programa rendia R$ 50 à responsável pelo imóvel, e cada profissional atendia, em média, cerca de 15 clientes por semana. Outras mulheres também usavam o espaço de forma eventual, pagando para levar clientes até o local — uma espécie de “coworking” informal do sexo.

Durante a ação, os policiais encontraram três quartos preparados para os encontros, além de dezenas de preservativos, objetos ligados à exploração sexual, dois celulares e até uma máquina de cartão bancário, que foi apreendida.

Um detalhe que chamou atenção dos investigadores foi o perfil da clientela: segundo relatos colhidos no local, a maioria dos clientes era composta por homens casados, que buscavam o endereço justamente pela discrição. O imóvel não chamava a atenção de quem passava pela rua.