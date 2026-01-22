A Polícia Civil confirmou que a morte da empresária Selma Fabiane Angolini, de 42 anos, ocorrida nesta quarta-feira (21), em Santa Bárbara d’Oeste, foi classificada como suicídio consumado. O caso aconteceu no Edifício Boulevard, localizado na Rua Graça Martins, na região central da cidade, ao lado de um supermercado.
Conhecida como Fabi Angolini, ela era sócia-proprietária do bar Cão Véio, estabelecimento tradicional no município.
Atendimento mobilizou bombeiros e helicóptero Águia
De acordo com o boletim de ocorrência, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 12h30 para atendimento da ocorrência. Um helicóptero Águia também deu apoio à operação de resgate. A empresária foi encontrada com sinais vitais sobre o mezanino de um dos blocos do condomínio.
Após os primeiros socorros, Selma Fabiane Angolini foi encaminhada ao Pronto-Socorro Edson Mano, mas não resistiu aos ferimentos. O óbito foi confirmado pela médica Amanda de Oliveira Chagas.
Perícia e investigação policial
O local foi isolado para os trabalhos da perícia técnico-científica da Polícia Civil. O delegado Gabriel Fagundes de Toledo Netto compareceu pessoalmente ao edifício e determinou a realização de exame necroscópico, além da coleta de informações preliminares.
Testemunhas, entre elas o síndico do condomínio, Sérgio Ricardo Guizelini, e o porteiro Patrício Vieira dos Santos, foram ouvidas durante o atendimento da ocorrência.
Imagens descartam ação criminosa
Segundo a Polícia Civil, imagens do sistema de monitoramento interno do edifício foram analisadas e mostram que a empresária entrou sozinha no condomínio, deslocou-se desacompanhada até o 14º andar e não houve intervenção de terceiros. Diante disso, foram descartados indícios de crime.
Mesmo com a constatação preliminar, a autoridade policial determinou a instauração de inquérito para formalizar a apuração e reunir os laudos pendentes, que serão encaminhados ao Poder Judiciário.
Relatos de amigos
Pessoas próximas relataram que Fabi Angolini enfrentava um quadro de depressão. A informação será considerada no contexto da apuração, embora a Polícia ressalte que as conclusões oficiais dependem exclusivamente dos laudos e procedimentos legais.
Atenção: quem enfrenta sofrimento emocional pode buscar ajuda gratuita e sigilosa pelo telefone 188, do Centro de Valorização da Vida (CVV), com atendimento 24 horas.