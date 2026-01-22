A Polícia Civil confirmou que a morte da empresária Selma Fabiane Angolini, de 42 anos, ocorrida nesta quarta-feira (21), em Santa Bárbara d’Oeste, foi classificada como suicídio consumado. O caso aconteceu no Edifício Boulevard, localizado na Rua Graça Martins, na região central da cidade, ao lado de um supermercado.

Conhecida como Fabi Angolini, ela era sócia-proprietária do bar Cão Véio, estabelecimento tradicional no município.

Atendimento mobilizou bombeiros e helicóptero Águia

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 12h30 para atendimento da ocorrência. Um helicóptero Águia também deu apoio à operação de resgate. A empresária foi encontrada com sinais vitais sobre o mezanino de um dos blocos do condomínio.