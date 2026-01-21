21 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
EMPREGO NA REGIÃO

GWM abre vagas de emprego na região de Piracicaba; VEJA

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
GWM

A montadora chinesa GWM (Great Wall Motors) está com 15 vagas de emprego abertas no Brasil, com oportunidades para a fábrica de Iracemápolis, no interior paulista, e para o escritório corporativo em São Paulo. Além da remuneração competitiva, a empresa oferece um pacote amplo de benefícios.

Inaugurada em agosto de 2025, a fábrica de Iracemápolis recebeu investimento de R$ 4 bilhões e integra o plano de expansão da GWM no país. A unidade é responsável pela produção do SUV Haval e foi projetada para operar com tecnologia de ponta e padrões globais de qualidade e segurança.

VEJA MAIS

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Vagas abertas em Iracemápolis

As oportunidades para Iracemápolis são voltadas principalmente à operação industrial e incluem:

  • Técnico Eletromecânico, Técnico em Automação e Técnico em Manutenção Mecânica (10 vagas);
  • Operador de Produção (1 vaga);
  • Operador de Produção – exclusiva para Pessoas com Deficiência (PCD) (1 vaga);
  • Inspetor de Qualidade (1 vaga);
  • Jovem Aprendiz – Produção (Montador de Veículos Automotores), com 16 vagas;
  • Analista de Montagem – Produção, nível sênior (2 vagas).

As vagas atendem moradores de Iracemápolis, Limeira, Piracicaba, Americana e Santa Bárbara d’Oeste, com transporte fretado disponível para a região.

Vagas no escritório corporativo em São Paulo

Além das oportunidades industriais, a GWM também está contratando para o escritório corporativo, localizado na Zona Sul da capital paulista. Entre as vagas abertas estão:

  • Analista Sênior de Mídias Sociais – Marketing (1 vaga);
  • Analista de Marketing Sênior (1 vaga);
  • Analista de Engenharia de Serviços – After Sales, nível sênior (1 vaga).
  • Essas funções integram áreas estratégicas como Marketing, Engenharia, Tecnologia, Finanças e Recursos Humanos.

Benefícios oferecidos

O pacote de benefícios inclui:

  • Assistência médica e odontológica, 
  • Vale-refeição, 
  • Vale-alimentação
  •  Transporte fretado
  • Vale-transporte, previdência privada
  • Participação nos lucros
  • Gympass
  • Restaurante interno
  •  Seguro de vida
  • Auxílio-creche
  • Café da manhã
  • Estacionamento
  •  Auxílio-combustível
  •  Cesta de Natal
  • Descontos em produtos e crédito consignado, entre outros.

 Alguns benefícios podem variar conforme a função e a localidade.

Inclusão e desenvolvimento profissional

A GWM mantém programas específicos para Jovem Aprendiz e Pessoas com Deficiência (PCD), reforçando o compromisso com diversidade, inclusão e formação de talentos. A empresa busca profissionais que queiram crescer em um ambiente dinâmico, inovador e orientado à melhoria contínua.

Como se candidatar

Para se candidatar, basta acessar a página oficial da GWM, rolar até a seção “Faça parte da GWM” e conferir as vagas disponíveis. As inscrições também podem ser feitas diretamente pelo site oficial de recrutamento: https://trabalheconosco.vagas.com.br/gwm

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários