A montadora chinesa GWM (Great Wall Motors) está com 15 vagas de emprego abertas no Brasil, com oportunidades para a fábrica de Iracemápolis, no interior paulista, e para o escritório corporativo em São Paulo. Além da remuneração competitiva, a empresa oferece um pacote amplo de benefícios.
Inaugurada em agosto de 2025, a fábrica de Iracemápolis recebeu investimento de R$ 4 bilhões e integra o plano de expansão da GWM no país. A unidade é responsável pela produção do SUV Haval e foi projetada para operar com tecnologia de ponta e padrões globais de qualidade e segurança.
Vagas abertas em Iracemápolis
As oportunidades para Iracemápolis são voltadas principalmente à operação industrial e incluem:
- Técnico Eletromecânico, Técnico em Automação e Técnico em Manutenção Mecânica (10 vagas);
- Operador de Produção (1 vaga);
- Operador de Produção – exclusiva para Pessoas com Deficiência (PCD) (1 vaga);
- Inspetor de Qualidade (1 vaga);
- Jovem Aprendiz – Produção (Montador de Veículos Automotores), com 16 vagas;
- Analista de Montagem – Produção, nível sênior (2 vagas).
As vagas atendem moradores de Iracemápolis, Limeira, Piracicaba, Americana e Santa Bárbara d’Oeste, com transporte fretado disponível para a região.
Vagas no escritório corporativo em São Paulo
Além das oportunidades industriais, a GWM também está contratando para o escritório corporativo, localizado na Zona Sul da capital paulista. Entre as vagas abertas estão:
- Analista Sênior de Mídias Sociais – Marketing (1 vaga);
- Analista de Marketing Sênior (1 vaga);
- Analista de Engenharia de Serviços – After Sales, nível sênior (1 vaga).
- Essas funções integram áreas estratégicas como Marketing, Engenharia, Tecnologia, Finanças e Recursos Humanos.
Benefícios oferecidos
O pacote de benefícios inclui:
- Assistência médica e odontológica,
- Vale-refeição,
- Vale-alimentação
- Transporte fretado
- Vale-transporte, previdência privada
- Participação nos lucros
- Gympass
- Restaurante interno
- Seguro de vida
- Auxílio-creche
- Café da manhã
- Estacionamento
- Auxílio-combustível
- Cesta de Natal
- Descontos em produtos e crédito consignado, entre outros.
Alguns benefícios podem variar conforme a função e a localidade.
Inclusão e desenvolvimento profissional
A GWM mantém programas específicos para Jovem Aprendiz e Pessoas com Deficiência (PCD), reforçando o compromisso com diversidade, inclusão e formação de talentos. A empresa busca profissionais que queiram crescer em um ambiente dinâmico, inovador e orientado à melhoria contínua.
Como se candidatar
Para se candidatar, basta acessar a página oficial da GWM, rolar até a seção “Faça parte da GWM” e conferir as vagas disponíveis. As inscrições também podem ser feitas diretamente pelo site oficial de recrutamento: https://trabalheconosco.vagas.com.br/gwm