A montadora chinesa GWM (Great Wall Motors) está com 15 vagas de emprego abertas no Brasil, com oportunidades para a fábrica de Iracemápolis, no interior paulista, e para o escritório corporativo em São Paulo. Além da remuneração competitiva, a empresa oferece um pacote amplo de benefícios.

Inaugurada em agosto de 2025, a fábrica de Iracemápolis recebeu investimento de R$ 4 bilhões e integra o plano de expansão da GWM no país. A unidade é responsável pela produção do SUV Haval e foi projetada para operar com tecnologia de ponta e padrões globais de qualidade e segurança.

Vagas abertas em Iracemápolis