Caminhada de Nikolas Ferreira ganha repercussão nas redes e acirra polarização

A caminhada iniciada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pela BR-040, entre Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais, e Brasília, ultrapassou rapidamente o trajeto físico e passou a repercutir de forma intensa nas redes sociais já no primeiro dia. O ato foi divulgado pelo parlamentar como um protesto contra decisões do Supremo Tribunal Federal, a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e a situação dos condenados pelos atos de 8 de janeiro.

Desde os primeiros quilômetros percorridos, vídeos, fotos e transmissões publicadas pelo deputado começaram a circular amplamente nas plataformas digitais. O lema “Acorda, Brasil”, repetido durante o trajeto, alcançou o topo dos assuntos mais comentados no X (antigo Twitter), impulsionado tanto por manifestações de apoio quanto por críticas ao movimento.