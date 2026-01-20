A liberação foi concedida por decisão individual de Moraes, responsável pela execução penal do ex-presidente. O magistrado avaliou o pedido protocolado pela defesa e autorizou a entrada do governador paulista, respeitando as regras estabelecidas pelo sistema prisional do Distrito Federal.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta terça-feira (20) a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena no complexo prisional conhecido como Papudinha, em Brasília. A decisão atende a um pedido apresentado pela defesa de Bolsonaro e fixa o encontro para esta quinta-feira (22), das 8h às 10h.

Além de Tarcísio de Freitas, Moraes autorizou outras duas visitas solicitadas por Bolsonaro. Estão previstas a entrada de Diego Torres Dourado, cunhado do ex-presidente, e do pecuarista Bruno Scheid, vice-presidente do PL em Rondônia, nas datas de 28/01 e 29/01 respectivamente, entre 8h e 10h.

Contexto político amplia repercussão

A autorização ganha relevância no atual cenário político, marcado pela definição de Flávio Bolsonaro como candidato à Presidência da República. Tarcísio de Freitas, que vinha sendo apontado como possível nome da direita para a disputa nacional, havia adotado postura cautelosa após o anúncio. Uma eventual visita ao ex-presidente é vista por analistas como um gesto de reaproximação e alinhamento político.

Regras de visitação seguem vigentes

No despacho, Moraes reforçou que todas as visitas devem obedecer às normas internas da unidade prisional, que limitam o acesso a até dois visitantes por vez, em dias e horários previamente estabelecidos. As regras têm como objetivo garantir a segurança e a organização administrativa do local.