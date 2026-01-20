20 de janeiro de 2026
VAI TER VISITA

Moraes autoriza visita de Tarcísio a Bolsonaro na Papudinha

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Arquivo de internet
Tarcísio de Freitas e Bolsonaro vão se reecontrar
Tarcísio de Freitas e Bolsonaro vão se reecontrar

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta terça-feira (20) a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena no complexo prisional conhecido como Papudinha, em Brasília. A decisão atende a um pedido apresentado pela defesa de Bolsonaro e fixa o encontro para esta quinta-feira (22), das 8h às 10h.

Autorização ocorre após pedido da defesa

A liberação foi concedida por decisão individual de Moraes, responsável pela execução penal do ex-presidente. O magistrado avaliou o pedido protocolado pela defesa e autorizou a entrada do governador paulista, respeitando as regras estabelecidas pelo sistema prisional do Distrito Federal.

VEJA MAIS

Outras visitas também foram liberadas

Além de Tarcísio de Freitas, Moraes autorizou outras duas visitas solicitadas por Bolsonaro. Estão previstas a entrada de Diego Torres Dourado, cunhado do ex-presidente, e do pecuarista Bruno Scheid, vice-presidente do PL em Rondônia, nas datas de 28/01 e  29/01 respectivamente, entre 8h e 10h.

Contexto político amplia repercussão

A autorização ganha relevância no atual cenário político, marcado pela definição de Flávio Bolsonaro como candidato à Presidência da República. Tarcísio de Freitas, que vinha sendo apontado como possível nome da direita para a disputa nacional, havia adotado postura cautelosa após o anúncio. Uma eventual visita ao ex-presidente é vista por analistas como um gesto de reaproximação e alinhamento político.

Regras de visitação seguem vigentes

No despacho, Moraes reforçou que todas as visitas devem obedecer às normas internas da unidade prisional, que limitam o acesso a até dois visitantes por vez, em dias e horários previamente estabelecidos. As regras têm como objetivo garantir a segurança e a organização administrativa do local.

A visita desta quinta-feira será a primeira de Tarcísio a Bolsonaro desde a formalização do novo cenário eleitoral no campo da direita, o que amplia a expectativa em torno do encontro.

