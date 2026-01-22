22 de janeiro de 2026
FALTAM 3 DIAS!

Passeio de boia promete movimentar Piracicaba neste domingo; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Will Baldine/JP
A saída será pela rampa localizada no espaço e deve reunir participantes de diferentes cidades da região
O passeio de boias está marcado para este domingo (25), com início às 9h, no Largo dos Pescadores, em Piracicaba. A saída será pela rampa localizada no espaço e deve reunir participantes de diferentes cidades da região.

Saiba Mais:

O percurso será realizado pelo Rio Piracicaba e contará com embarcações de apoio ao longo do trajeto, além do suporte de colaboradores no local de saída. A atividade atrai participantes que utilizam boias individuais para a descida pelo rio.

Os participantes devem chegar com antecedência para receber orientações sobre segurança e informações relacionadas ao percurso. As recomendações incluem cuidados com o uso de equipamentos adequados e atenção às condições do rio.

De acordo com as informações divulgadas, o passeio ocorrerá de forma independente, sem organização formal ou estrutura operacional. Por esse motivo, os participantes são orientados a seguir as instruções de segurança e assumir responsabilidade individual durante a atividade.

A realização do passeio deve contribuir para a movimentação do turismo local, com a presença de visitantes ao longo do fim de semana.

