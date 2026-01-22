O passeio de boias está marcado para este domingo (25), com início às 9h, no Largo dos Pescadores, em Piracicaba. A saída será pela rampa localizada no espaço e deve reunir participantes de diferentes cidades da região.

Saiba Mais:

O percurso será realizado pelo Rio Piracicaba e contará com embarcações de apoio ao longo do trajeto, além do suporte de colaboradores no local de saída. A atividade atrai participantes que utilizam boias individuais para a descida pelo rio.