O cerco se fechou para uma quadrilha de roubo de combustível. Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, com apoio do DEIC de São Paulo, colocou a mão em um suspeito de um esquema que furtava combustível direto dos dutos da Transpetro.
O cumprimento dos mandados de busca e apreensão aconteceu em várias cidades da região de Piracicaba. Um dos envolvidos foi preso em Rio Claro e levado direto para o Deic, em Piracicaba, onde prestou depoimento.
LEIA MAIS
Enquanto isso, equipes da polícia continuaram fazendo buscas em Piracicaba e também em Cosmópolis atrás de outros suspeitos.
De acordo com a investigação, a quadrilha era bem organizada. Tinha gente responsável por furar os dutos de forma clandestina, outros armados fazendo a segurança do local e caminhões-tanque prontos para levar o combustível roubado. Tudo funcionava como se fosse uma empresa do crime.
O material furtado era vendido usando notas fiscais frias, emitidas por empresas de fachada, para tentar enganar a fiscalização. Mesmo assim, a polícia conseguiu mapear todo o esquema e dar o bote.
O prejuízo causado pelo grupo passa dos R$ 6 milhões, segundo os investigadores. A operação, batizada de Haras do Crime, já levou pelo menos seis pessoas para a cadeia, e as investigações continuam. A polícia não descarta novas prisões nos próximos dias.