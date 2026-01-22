O cumprimento dos mandados de busca e apreensão aconteceu em várias cidades da região de Piracicaba. Um dos envolvidos foi preso em Rio Claro e levado direto para o Deic, em Piracicaba, onde prestou depoimento.

O cerco se fechou para uma quadrilha de roubo de combustível. Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, com apoio do DEIC de São Paulo, colocou a mão em um suspeito de um esquema que furtava combustível direto dos dutos da Transpetro.

Enquanto isso, equipes da polícia continuaram fazendo buscas em Piracicaba e também em Cosmópolis atrás de outros suspeitos.

De acordo com a investigação, a quadrilha era bem organizada. Tinha gente responsável por furar os dutos de forma clandestina, outros armados fazendo a segurança do local e caminhões-tanque prontos para levar o combustível roubado. Tudo funcionava como se fosse uma empresa do crime.

O material furtado era vendido usando notas fiscais frias, emitidas por empresas de fachada, para tentar enganar a fiscalização. Mesmo assim, a polícia conseguiu mapear todo o esquema e dar o bote.