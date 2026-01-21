Dois jovens e uma mulher são os presos pela Polícia Civil do Mato Grosso em Piracicaba, durante uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (21), para desarticular o grupo suspeito de aplicar golpes pela internet, incluindo fraudes contra autoridades públicas.
Segundo a investigação, o esquema envolvia a invasão de contas da plataforma Gov.br, permitindo aos criminosos obter assinaturas digitais das vítimas. Com esses dados, os suspeitos teriam realizado financiamentos de veículos e, em alguns casos, aberto contas bancárias, ampliando os prejuízos financeiros.
Os detidos são: Augusto Taques, 28 anos, Tamires Violin Taques, 27 anos e Guilherme Violin, de apenas 21 anos.
Eles foram localizados nos bairros Jardim Alvorada e Nova América, em Piracicaba, e encaminhados à Cadeia Pública do município, onde permanecem à disposição da Justiça após passarem por exame no IML.
De acordo com informações preliminares, o grupo teria tentado aplicar um golpe contra um procurador de Justiça do Estado do Mato Grosso, o que motivou o avanço das investigações e a deflagração da operação.
Durante a ação, policiais apreenderam celulares, computadores, HDs e outros dispositivos eletrônicos, que agora passam por perícia técnica para aprofundar a apuração.
A operação foi conduzida pela Polícia Judiciária Civil do Mato Grosso, com apoio do DEIC e do DEINTER 9. As autoridades apuram a possível existência de outras vítimas e a real dimensão do esquema.
Um dos presos é proprietário de uma concessionária na avenida Rio das Pedras, porém não há confirmação de envolvimento direto do estabelecimento nos crimes. As investigações continuam.