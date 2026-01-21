Dois jovens e uma mulher são os presos pela Polícia Civil do Mato Grosso em Piracicaba, durante uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (21), para desarticular o grupo suspeito de aplicar golpes pela internet, incluindo fraudes contra autoridades públicas.

Segundo a investigação, o esquema envolvia a invasão de contas da plataforma Gov.br, permitindo aos criminosos obter assinaturas digitais das vítimas. Com esses dados, os suspeitos teriam realizado financiamentos de veículos e, em alguns casos, aberto contas bancárias, ampliando os prejuízos financeiros.

