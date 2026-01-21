21 de janeiro de 2026
FATALIDADE?

Bebê de 1 ano morre em circunstâncias misteriosas

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Tisa Moraes/JC Imagens
O caso foi registrado no Plantão Policial.
O caso foi registrado no Plantão Policial.

  Uma menina de apenas 1 ano morreu no início da noite desta terça-feira (20), após dar entrada na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Geisel em parada cardiorrespiratória em Bauru, a 193 km de Piracicaba.

De acordar com as informações, os médicos constataram que a criança já estava sem sinais vitais ao chegar à unidade. Apesar disso, todos os protocolos e procedimentos de emergência foram realizados, mas o quadro não foi revertido. O tempo prolongado da parada cardíaca pode ter sido determinantes para o desfecho do caso lamentável.

As informações relatadas apontam que a criança passou mal em sua residência, no Jardim Tangarás, e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Polícia Militar (PM) foi acionada pela UPA.

Investigações preliminares indicam que a menina pode ter sofrido uma intoxicação grave após ingerir acidentalmente um medicamento ansiolítico, possivelmente o clonazepam, conhecido comercialmente como Rivotril.

A causa oficial da morte ainda será confirmada por meio de exame necroscópico, que será realizado pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado no plantão policial e está sob investigação da Polícia Civil.

