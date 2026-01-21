Uma menina de apenas 1 ano morreu no início da noite desta terça-feira (20), após dar entrada na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Geisel em parada cardiorrespiratória em Bauru, a 193 km de Piracicaba.

De acordar com as informações, os médicos constataram que a criança já estava sem sinais vitais ao chegar à unidade. Apesar disso, todos os protocolos e procedimentos de emergência foram realizados, mas o quadro não foi revertido. O tempo prolongado da parada cardíaca pode ter sido determinantes para o desfecho do caso lamentável.