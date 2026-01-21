Uma menina de apenas 1 ano morreu no início da noite desta terça-feira (20), após dar entrada na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Geisel em parada cardiorrespiratória em Bauru, a 193 km de Piracicaba.
LEIA MAIS
- Bando do golpe digital é descoberto e 3 são presos em Piracicaba
- VÍDEO: Morcego invade apartamento e causa pânico em Piracicaba
De acordar com as informações, os médicos constataram que a criança já estava sem sinais vitais ao chegar à unidade. Apesar disso, todos os protocolos e procedimentos de emergência foram realizados, mas o quadro não foi revertido. O tempo prolongado da parada cardíaca pode ter sido determinantes para o desfecho do caso lamentável.
As informações relatadas apontam que a criança passou mal em sua residência, no Jardim Tangarás, e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Polícia Militar (PM) foi acionada pela UPA.
Investigações preliminares indicam que a menina pode ter sofrido uma intoxicação grave após ingerir acidentalmente um medicamento ansiolítico, possivelmente o clonazepam, conhecido comercialmente como Rivotril.
A causa oficial da morte ainda será confirmada por meio de exame necroscópico, que será realizado pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado no plantão policial e está sob investigação da Polícia Civil.