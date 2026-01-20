Uma mulher de 28 anos, moradora de Arealva, que estava desaparecida, foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (20) dentro de um quarto de motel localizado às margens da rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), na região de Bauru, a 193 km de Piracicaba.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima deu entrada no motel na noite desta segunda-feira (19), mas não deixou o local no horário previsto, o que chamou a atenção da proprietária. Após não receber resposta às chamadas pelo interfone, a dona do motel decidiu verificar o quarto e encontrou a mulher sem vida.
A Polícia Militar foi acionada imediatamente, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Equipes da Polícia Científica realizaram a perícia no local. Segundo informações preliminares, não foram encontrados sinais aparentes de violência, o que aumenta o mistério sobre as circunstâncias da morte.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames que devem apontar a causa da morte. O caso está sob investigação da Polícia Civil.
A família da vítima aguarda esclarecimentos e busca respostas sobre o ocorrido.