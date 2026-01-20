Uma mulher de 28 anos, moradora de Arealva, que estava desaparecida, foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (20) dentro de um quarto de motel localizado às margens da rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), na região de Bauru, a 193 km de Piracicaba.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima deu entrada no motel na noite desta segunda-feira (19), mas não deixou o local no horário previsto, o que chamou a atenção da proprietária. Após não receber resposta às chamadas pelo interfone, a dona do motel decidiu verificar o quarto e encontrou a mulher sem vida.