20 de janeiro de 2026
CENA CHOCANTE

Mulher é encontrada morta em quarto por dona de motel

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Freepik
Após estranhar o silêncio, a dona do motel foi olhar no quarto e encontrou a vítima morta.
  Uma mulher de 28 anos, moradora de Arealva, que estava desaparecida, foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (20) dentro de um quarto de motel localizado às margens da rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), na região de Bauru, a 193 km de Piracicaba.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima deu entrada no motel na noite desta segunda-feira (19), mas não deixou o local no horário previsto, o que chamou a atenção da proprietária. Após não receber resposta às chamadas pelo interfone, a dona do motel decidiu verificar o quarto e encontrou a mulher sem vida.

A Polícia Militar foi acionada imediatamente, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Equipes da Polícia Científica realizaram a perícia no local. Segundo informações preliminares, não foram encontrados sinais aparentes de violência, o que aumenta o mistério sobre as circunstâncias da morte.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames que devem apontar a causa da morte. O caso está sob investigação da Polícia Civil.

A família da vítima aguarda esclarecimentos e busca respostas sobre o ocorrido.

