A manhã desta quarta-feira (21) foi de forte ação policial, correria e cadeia em Piracicaba. A Polícia Civil do Mato Grosso desembarcou na cidade e desmontou um esquema pesado de golpes pela internet que vinha causando grande prejuízo para as pessoas.Três pessoas foram presas, acusadas de invadir contas do Gov.br e usar dados das vítimas.

Segundo a investigação, o grupo agia sem dó: criava assinaturas digitais falsas, financiava carros em nome de terceiros e ainda abria contas bancárias para "sugar" dinheiro. Entre as vítimas, está um procurador de Justiça do Mato Grosso.