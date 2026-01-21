21 de janeiro de 2026
QUADRILHA DIGITAL

Bando do golpe digital é descoberto e 3 são presos em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Civil
Policiais Civis do Mato Grosso desmontaram o esquema pesado e prenderam três envolvidos em Piracicaba.
Policiais Civis do Mato Grosso desmontaram o esquema pesado e prenderam três envolvidos em Piracicaba.

  A manhã desta quarta-feira (21) foi de forte ação policial, correria e cadeia em Piracicaba. A Polícia Civil do Mato Grosso desembarcou na cidade e desmontou um esquema pesado de golpes pela internet que vinha causando grande prejuízo para as pessoas.Três pessoas foram presas, acusadas de invadir contas do Gov.br e usar dados das vítimas.

Segundo a investigação, o grupo agia sem dó: criava assinaturas digitais falsas, financiava carros em nome de terceiros e ainda abria contas bancárias para "sugar"  dinheiro. Entre as vítimas, está um procurador de Justiça do Mato Grosso.

Durante a ação, a polícia visitou imóveis, apreendeu celulares, computadores e HDs cheios de informações que agora vão passar pelo pente-fino. Dois homens, de 22 e 29 anos, e uma mulher, de 28, foram localizados e presos em Piracicaba.

A polícia acredita que o buraco é mais fundo e que outras vítimas ainda podem aparecer. As investigações continuam e o cerco contra os golpistas segue fechado.

