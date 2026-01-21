Lei autoriza abertura de R$ 15,1 milhões no orçamento de Piracicaba em 2025

A Prefeitura de Piracicaba sancionou a Lei nº 10.476, de 15 de dezembro de 2025, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais e suplementares no valor total de R$ 15.138.838,34 no orçamento municipal de 2025. Os recursos serão destinados, principalmente, às áreas de saúde, assistência social, segurança e esportes.

De acordo com o texto legal, os valores têm origem em excesso de arrecadação e superávit financeiro, ou seja, não envolvem a criação de novos tributos nem aumento de impostos. A lei foi aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito Hélio Donizete Zanatta.