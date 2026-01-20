A prisão foi realizada por policiais civis da 2ª Dise/Deic (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), após o suspeito ser flagrado comercializando drogas no cruzamento das ruas Vasco da Gama e da Glória, praticamente ao lado da praça.

Um homem de 44 anos, com um histórico criminoso chocante, foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (19) enquanto vendia drogas a menos de 20 metros de um parque infantil, no Jardim Esplanada, em Piracicaba. A situação causou indignação e revolta, já que o local é frequentado diariamente por crianças e famílias.

Segundo a Polícia Civil, o caso é ainda mais grave porque o homem possui uma extensa ficha criminal, com passagens por homicídio, roubo, estupro de vulnerável, corrupção de menores, ameaça, furto, receptação, concussão e resistência, entre outros crimes. A presença de um indivíduo com histórico de crimes sexuais contra vulneráveis atuando próximo a um espaço infantil foi classificada pela polícia como extremamente preocupante.

O flagrante aconteceu quando um policial civil, que seguia para a delegacia, percebeu a movimentação suspeita. Ao retornar ao local, o agente se posicionou estrategicamente e gravou em vídeo o momento em que o criminoso negociava drogas com motoristas e pedestres, em plena luz do dia.

Com o apoio de equipes em viaturas caracterizadas e descaracterizadas, os policiais cercaram a área. Durante as buscas em um terreno com vegetação e entulhos, usado como esconderijo, foram encontradas 58 porções de cocaína, armazenadas em um pote plástico.